Čeští trenéři v exotice: Strakův debakl, Indonésie i cesty na Blízký východ | iSport.cz

Exotika. Přesněji prostředí, které není pro zahraniční fotbalové angažmá úplně typické. Kteří čeští trenéři se vydali neprobádanou cestou a působili na Blízkém východě, nebo v Indonésii? A co angažmá Františka Straky v Austrálii, které se zapsalo do dějin tamější A-league i přesto, že trvalo pouze několik měsíců?

Milan Máčala - Specialista na arabský svět, s Bahrajnem málem na MS 2010 Uznávaný aktuálně 76letý kouč proslul bohatým zahraničním trenérským životopisem. Poté, co vedl Olomouc a Slavií, se přesunul na dva roky do kyperské Larnaky. Od poloviny 90. let už si naplno zamiloval Perský záliv. Vedl několik tamějších národních týmů: stanul na lavičce Spojených arabských emirátů, Kuvajtu, s nímž vyhrál Pohár Perského zálivu, Saudské Arábie, Ománu a Bahrajnu, který málem dotáhl až na mistrovství světa 2010. K postupu tenkrát jeho celku chyběl v barážové bitvě s Novým Zélandem jen jeden gól. Mezi největší Máčalovy úspěchy patří vítězství v lize Spojených arabských emirátů s Al-Ajn.

Miroslav Janů - Z Indonésie do Slavie a zpátky Miroslav Janů odstartoval trenérskou kariéru v Mostu, poté ho uchvátila Indonésie. Vedl Persigo a PSM Makassar, s nímž oslavil dva tituly. Po roce a půl stráveném v roli asistenta Karla Jarolíma u pražské Slavie se opět přesunul zpět do Indonésie, kde trénoval Aremu. Po dalším angažmá ve Slavii, kde převzal B-tým a stal se trenérem mládeže, následoval v roce 2010 návrat do Asie. V Indonésii vedl dohromady čtyři týmy, v době tragédie, která se udála 24. ledna 2013, trénoval Persebayu 1927. Po návratu ze soustředění na Bali ho potkal infarkt, který nepřežil. Zesnul ve věku 53 let.

Ivan Hašek - Spojené arabské emiráty, Katar i Japonsko Uznávaný kouč má na kontě hned několik exotických angažmá na Blízkém východě. V roce 2011 trénoval Al-Ahli, klub ze Spojených arabských emirátů, a od ledna 2012 zase saúdskoarabský Al Hilal. Zapsal také dva ligové zápasy na lavičce Kataru SC, vedení ho však po výsledcích 0:5 a 1:3 rychle odvolalo. V prosinci 2016 pak vedl ještě Emirates Club, během své aktivní hráčské kariéry okusil mezi roky 1994-96 také nejvyšší japonskou soutěž. Hrál za Hirošimu a Ičiharu.