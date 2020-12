Velká láska na Slavii: Gólman Kolář se zamiloval do dcery bosse Tvrdíka Jany!

Nebesky roztomilé předvánoční tajemství uniklo z Edenu! Z Jany Tvrdíkové (19), fanynky, která s tátou Jaroslavem, šéfem Slavie, chodívá na fotbal, je láska jednoho z klíčových hráčů. Mladou modelku chytil do náruče brankář Ondřej Kolář (26).

Předvánoční čas je sice letos poněkud zvláštní, ostatně jako celý koronavirový rok, tihle dva jsou ovšem doma »v karanténě« tuze rádi! „Známe se od začátku mého působení se Slavii. Potkávali jsme se na společných akcích a snad od první chvíle jsme si tykali,“ vybavil si Ondřej, jenž je ve Slavii už tři roky. Tehdy měl partnerku, letos se však situace změnila a on si dodal odvahy.

„První krok jsem udělal já, když jsem Janču pozval na kafe. Od té doby jsme se začali vídat více. Neumím přesně říct, při příležitosti přeskočila jiskra, ale jsme spolu zhruba měsíc,“ přiznal Ondřej. Tenhle »výběh z brány« měl skvělý timing, jelikož volná byla i Jana, ta předtím chodila se slávistou Filipem, hráčem plážového fotbalu. A tak teď hladí její dlouhé tmavé vlasy gólman, na němž je založena hra celého týmu.

Láska je od toho, aby se prožívala, ostatní je vedlejší. Ovšem v tomto případě přece jen zamilovaní koumali: Jak to nejbližšímu okolí sdělit, než se to doví nějakou oklikou? „Tátovi to oznámila Janča jako jeho dcera,“ usmívá se Ondřej a Jana si vybavuje. „Šla jsem se přiznat. Je fakt, že jsem z taťkovy reakce měla trochu obavy. Nejdřív tomu nechtěl věřit, pak se smál. S chutí mi připomněl můj starší rozhovor, v němž jsem řekla, že nebudu randit s fotbalisty...“

Ondřej si tuhle záležitost vyřešil pro změnu v kabině, utajit to dlouho nešlo. „Nevím přesně, kdy to bylo, ale řekl jsem to klukům já sám po nějakém zápase. Vtípky na to samozřejmě jsou, je to neobvyklá situace. Ale jsme šťastní, to je nejdůležitější.“