Edenu vládnou »medvědi«! Podívejte se, jakými fáry jezdí fotbalisté Slavie

Než frnkli do Německa, provětrali káry! Fotbalisté Slavie před cestou k dnešnímu zápasu Evropské ligy v Leverkusenu přijeli k Edenu v jejich mazlíčcích. Nejvíc zářili »medvědi«!

Hlavní zastoupení v »sešívaném« vozovém parku má totiž Mercedes. Německé značce podlehla nejdražší posila ligy Nicolae Stanciu (27), jenž přijel s manželkou Andreou, která jim v listopadu porodila dcerku Maschu (loni bohužel potratila), i šéftrenér Jindřich Trpišovský! U Edenu bylo k vidění hned sedm »meďáků«!

A druhá nejoblíbenější fára? No přece škodovky! V těch šlapali na plyn třeba oba zkušení stopeři Hovorka s Kúdelou, zatímco reprezentačního záložníka Provoda přivezla jeho partnerka Petra.

Ať už ale »červenobílí« borci kopou za ten či onen automobil, teď budou čutat za společnou věc. Dnešní duel proti Schickově Bayeru totiž bude přímým soubojem o první flek ve skupině, přičemž slávistům stačí plichta (doma zvítězili 1:0)!

Jestli to zvládnou, přiteče do slávistické kasy vedle peněz za body (za výhru vyplácí UEFA 15 milionů korun, za remízu 5 milionů) prémie 26,4 milionu (za 2. místo je 13,2 milionu)! „Bude to nejtěžší utkání, velká bitva. Rozdáme si to s nima!“ řekl špílmachr Stanciu, jehož parta si dosud v Evropské lize přišla dohromady už na 287 »míčů«.