Když se Jana Tvrdíková (19) rozhodla tátovi Jaroslavovi, který je předsedou představenstva fotbalové Slavie, představit partnera, měla obavy, ale držela jeden trumf: ti dva se dobře znají a ještě lépe vycházejí. Jejím milým je už přes měsíc Ondřej Kolář (26), brankář červenobílých.

„Táta s Ondrou měli vždy vynikající vztahy. Když jsem oznámila, že spolu chodíme, určitě se na tom nic nezměnilo. S Ondrou si pak sedli ve dvou a povídali si zejména o tom, jak sladit tuto situaci nejen v rodinném, ale i v pracovním vztahu,“ popsala Jana.

Co si chlapi pověděli? „Řekl mi, že jako otec je s tím zcela v pohodě, ale jako šéf má logicky trošku obavy,“ prozradil Kolář. „Myslím si, že je ale všechno v pořádku.“

V neděli Jana oslaví dvacetiny, před námi jsou Vánoce a Silvestr. I tady už to mají sladěné, respektive rozplánované. „Sice už spolu v Praze bydlíme, ale Vánoce strávíme ještě každý se svou rodinou. Na společné je ještě brzy. Silvestra máme naplánovaného už v páru,“ řekl Ondřej, který lásku zasvěcuje do krás svého rodiště. „Když je čas, snažíme se jet do Liberce. Janča si tamní prostředí oblíbila. Máme rádi, když můžeme snídat s výhledem na Ještěd a pak vyrazit na výlet. Je jedinečné, jak si rozumíme. Máme společná oblíbená jídla, filmy, koníčky. Prostě milujeme stejné věci,“ pravil Ondra.

„V téhle době trávíme hodně času doma, ono to ani jinak nejde. Takže spolu sledujeme seriály. Ondra mě naučil koukat třeba na Slunečnou,“ usmívá se Jana. „Také u nás dost často běží fotbal... Co se jídla týče, oba preferujeme italskou kuchyni,“ dodala k domácí souhře.