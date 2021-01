Sportovci, kteří doplatili na sex: nepřekonatelný Woods či aféra s bratrovou ženou

Velké sportovní hvězdy by neměly podvádět. Jenže ne vždycky se jim to daří - a teď mluvíme o jejich soukromých životech. Podívejte se na další díl seriálu Noční můry sportovních hvězd od MALL.TV.

Tiger Woods

Překoná někdo někdy skandál, který v roce 2009 vypukl kolem Tigera Woodse? Těžko. Vše začalo podivně, nehodou u golfistova domu, do které se zapojila jeho manželka Elin Nordegrenová, měla údajně přijít na Woodsovy nevěry. A nebylo jich málo…Každý den se hlásily ženy, se kterými měl mít Woods sexuální poměr. Své příběhy médiím vyprávěly pornohvězda, barová číšnice, modelka, marketingová manažerka z Las Vegas… Woods se stáhl do ústraní, přestal hrát golf a léčil se ze závislosti na sexu. Ke sportu se však vrátil a částečně napravil svoji reputaci.

Adam Johnson

6. února 2016 pomohl Sunderlandu gólem k remíze s Liverpoolem… a to byl pro anglického fotbalistu konec kariéry. V té době byl už vyšetřován kvůli pohlavnímu styku s patnáctiletou dívkou a obtěžování další dívky mladší 16 let. K oběma činům se někdejší hráč Manchesteru City a Middlesbrough, který si dvanáctkrát zahrál i za anglickou reprezentaci, přiznal. U soudu vyfasoval šest let, za mřížemi strávil polovinu trestu a v roce 2019 byl podmínečně propuštěn.

Wayne Rooney

Manželství Wayne Rooneyho, nejlepšího střelce v historii anglické fotbalové reprezentace, s jeho středoškolskou láskou Coleen stále drží. Ale nebylo to vždy lehké. Jejich vztah přežil několik Waynových eskapád s prostitutkami. Ještě před svatbou Coleen zahodila snubní prsten poté, co jedna z afér vyšla najevo. Anglická bulvární média žila i příběhem o Rooneyho poměru s placenou společností během manželčina těhotenství. Rodiče prostitutky se manželce slavného fotbalisty pak dokonce veřejně omluvili.

Ryan Giggs

Platil za fotbalového gentlemana, jenže když se v roce 2011 provalilo, že byl osm let nevěrný své ženě s manželkou svého bratra, poctivá vizitka stálice v sestavě Manchesteru United shořela jako papír. Zveřejnění informací o další nevěře s modelkou Imogen Thomas z populární reality show Big Brother v médiích se zase Ryan Giggs snažil zabránit u soudu, o kauze se debatovalo i v britském parlamentu. Giggsovo manželství skončilo po devíti letech až poté, co se dostal do řečí s PR manažerkou, která se starala o jeho hotel. Aféra praskla poté, co se na plotu kolem Giggsova domu objevily nápisy, že svoji ženu podvádí.