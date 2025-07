Nepříjemné „uvítání“ pro Tiéhiho v Ostravě. Ztratil se mu drahý vůz, už se ale našel

Vstoupit do diskuse (

V Česku si zahrál za Opavu, Slovan Liberec a Slavii. Teď se Christ Tiéhi po dvou a půl letech do tuzemska vrátil a čekalo ho nemilé překvapení. V Ostravě před hotelem Quality nebylo auto značky Mercedes, které tam předtím zaparkoval.

Do Baníku přišel Tiéhi na hostování z maďarského DVTK a postupně by se chtěl probojovat do sestavy či alespoň užší rotace trenéra Pavla Hapala. Před generálkou s Banskou Bystricou však řešil jiné starosti.

„Někdo ‚na uvítanou' ukradl Tiéhimu auto. Měl ho zaparkované před hotelem Quality v Ostravě,“ upozornil na svém Instagramu brankář Baníku Dominik Holec.

Luxusní vůz Mercedes-Benz GLE Coupé, verze AMG 53 4MATIC, který se dá pořídit za více než 3 miliony korun a z 0 na 100 km/h se dostane za 5 sekund, tak francouzský záložník několik hodin postrádal.

„Tak kdybyste náhodou měli nějaké informace nebo ho viděli, dejte prosím vědět. Díky,“ vyzývala místní obyvatele ke spolupráci slovenská jednička Slezanů.

A možná právě tento apel na fanoušky vůz zachránil. „Update.. auto se našlo,“ zahnal obavy o tři hodiny později Holec. „Díky všem za zprávy,“ ocenil spolupráci svých sledujících.

Středopolaři prověřenému druhou anglickou ligou se tak obavy o ztrátu drahého vozidla rozplynuly a může se znovu soustředit na fotbal.