Splněný sen, říká Enge o debutu na Dakaru. Duny budou jako prašan

Je jediným Čechem, který okusil závod slavné F1. Bojoval i v rallye nebo sérii IndyCar. Teď ho ale čeká debut, jaký ještě ani ve své bohaté kariéře nezažil. „Bude to něco nového a nevím, co od toho čekat. Jdu do toho ale s nadšením a úctou,“ uvedl před startem v letošní Rallye Dakar Tomáš Enge. Coby člen týmu Buggyra skončil v sobotním prologu v kategorii SxS třináctý.

Jak tedy vnímáte, že po všech motoristických sériích zkusíte nyní i slavnou Rallye Dakar?

„Je to pro mě splněný sen a rád bych v něm uspěl. Dakar je v maratonských offroadových soutěžích úplnou top disciplínou a zároveň je to něco zcela jiného, než co jsem dosud zažil. Zatímco dřív jsem jezdil na zpevněných tratích a jezdil převážně v kokpitu sám, tohle bude něco jiného. Věřím ale, že to všechno zvládneme.“

Povzbuzuje vás i fakt, že Dakar vloni zvládl též jiný pilot z F1, Fernando Alonso?

„Ano, sám jsem se snažil vyhledat, kolik jezdců z F1 se Dakaru účastnilo a zatím jsem na čísle 23. Mohl bych tedy být čtyřiadvacátý. Na druhou stranu je to složité, protože jsem četl na internetových diskuzích, že třeba Jochen Mass jel asi pod cizím jménem. Zřejmě to bude mezi 20 až 30 jezdci.“

Zajímavé…

„Vím, že Dakar je sice jiná disciplína, ale co se mě týče, nikdy mi nedělalo problém se přizpůsobit novému autu. Před pár lety jsem například na Setkání mistrů jel i s tříapůllitrovou bugynou. Možná tedy chvíli zabere, než si na vše zvyknu, ale mou devizou je, že se svému vozu vždy přizpůsobím.“

Bylo tedy něco, co vás v přípravě překvapilo?

„Všechno je nové. Jediné, co zůstává stejné, je, že jde o auto s volantem, čtyřmi koly a dá se v něm jezdit smykem – tohle mám rád. Na druhou stranu se pojede na úplně jiném povrchu a je to soutěž, která trvá dva týdny a čeká nás v ní více jak čtyři tisíce závodních kilometrů. To si zatím nedokážu představit. Stejně jako určit správnou hranici v tom, jak být šetrný k technice, ale zároveň závodit.“

Jak moc vás pak straší vyjíždění do písečných dun?

„Je to sice další novinka, ale když vezmu svůj závodní i osobní život, tak se člověk pořád něco učí. Tady to bude stejné a věřím, že když máte dobrý rytmus a tempo, dá se jet svižně i přes duny. Písek se smýká, auto klouže, ale přirovnávám to, jako když jezdím v zimě na skútru na čerstvém prašanu. Na Dakaru to sice bude úplně jiná zabíračka a v tomhle terénu třeba strávím i pět hodin denně a dva týdny v kuse, ale věřím, že vše zvládnu.“

Nechal jste si poradit i od vašeho týmového kolegy a dakarského matadora Josefa Macháčka?

„Ano, Pepa je můj dakarský mentor. Za prvé jedeme se stejnými vozy, a pak jsme rovněž strávili týden v poušti v Dubaji, kde mě učil jezdit v písku a dunách. Vysvětloval mi různé triky, nebo co dělat, když člověk zapadne a musí se vyhrabávat. Snad jsem i po této stránce připraven. Do toho budu mít vedle sebe velezkušeného navigátora Vlastimila Tošenovského.“

Ten nakonec nahradil ze zdravotních důvodů absentující Markétu Skácelovou.

„Přesně tak. Už jsme proto spolu strávili nějaký čas před odletem a i teď před startem jsme měli prostor se víc poznat. Věřím, že až se vše rozjede, bude naše spolupráce špičková.“

Jaký cíl jste si tedy do vašeho prvního Dakaru stanovil?

„Chtěl bych ho projet hlavně bez problémů. A když vše půjde bez komplikací, bude z toho i slušné umístění. Na druhou stranu se tam stále jedu učit a získat zkušenosti do dalších možných závodů a Dakarů.“