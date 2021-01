Jágr žehrá na přeplacenou extraligu, ale... Jak je to doopravdy?

Extraliga není zdravá, hráči v Česku berou víc peněz, než by měli. To jsou opakovaná slova hokejové modly a kladenského majitele Jaromíra Jágra (48). Je tomu ale skutečně tak?

Největší hvězdy soutěže, jako jsou Milan Gulaš , Martin Růžička či Peter Mueller, měsíčně řádově berou i více než půl milionu korun. Závratné částky, na které běžný smrtelník téměř nedosáhne.

„Platy jsou výsledky tržního prostředí a primárně je určují manažeři klubů. Hráči dostanou jenom tolik peněz, kolik jim manažeři dají. Chápu, proč to Jágr říká, protože to vidí z druhé strany, ale výplaty nastavují kluby. Jestli má někdo pocit, že jsou vyšroubované nahoru, tak je to jen tím, že kluby soutěží, aby daného hráče získaly,“ zamyslel se televizní expert a bývalý hokejista Jakub Koreis.

Přesto se nabízí otázka, zda Česko není přece jen na takové pálky trochu malý rybníček. „Výplaty v cizině jsou vyšší, proto tam spousta našich kluků odchází. Oproti ostatním se nevymykáme,“ tvrdil Blesku boss hradeckého Mountfieldu Miroslav Schön.

Vždy tomu tak ale nebylo. V éře dominujícího Vsetína koncem 90. let a potom ještě před rokem 2010 letěly platy v extralize strmě vzhůru. „Česko si prošlo dobou, kdy se vytvořila platová spirála. Hráči začali brát víc než ve Skandinávii, takže nastal jejich exodus ze severu. Křivka šla razantně nahoru a majitelé se předháněli, koho uloví. Bylo to období po Vsetínu, který výplaty také hodně zvednul,“ vzpomínal hráčský agent Jiří Hamal.

„Může se zdát, že u nás hráč bere hodně peněz, ale jde jen o hrubý příjem, který se po odečtu všech nákladů razantně změní. U nás jsou hokejisté OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná), zatímco skoro všude zaměstnanci. Někdy se stane, že hokejista podepíše v Čechách za výplatu, kterou by v zahraničí nedostal, jde ale spíš o výjimky. Nemyslím si, že by se v Česku hráči přepláceli. Zhruba 70 % našich kluků by měla v zahraničí i po přepočtu lepší peníze, i když nejsou žádné hvězdy,“ dodal Hamal.

Jestli tak hokejisté v Česku vydělávají víc peněz, než si zaslouží, je na posouzení každého z nás.