Jak se sestry Plíškovy chystají na vánoční svátky? Jedna se sluní, druhá zdobí!

Je ti teplo, děvče? Mrazíkovská otázka pro Karolínu Plíškovou (28). Odpověď světové tenisové šestky zní: „Jo, je to žúžo.“ To její sestra Kristýna (28) má jiné starosti. Chystá se na Vánoce se svým milým.

Kája a se cachtá ve vlnkách Středozemního moře na pobřeží Costa del Sol. „Zima ve Španělsku,“ napsala přiléhavě k fotce v bikinách. Pak si poskočila na pláži a přitom se dověděla, že první grandslam sezony Australian Open začne o tři týdny později, tedy až 8. února.

To její dvojče si užívá pohody doma a vrhla se se svým miláčkem fotbalistou Dávidem Hanckem na zdobení vánočního stromečku. A šlo jim to od ruky. Výsledek stojí za to a opravdu se povedl. Teď už jen čekat na pořádnou nadílku dárečků. Navíc před pár dny oslavili i narozeniny obránce Sparty. Při této příležitosti se Kristýna vyznala ze svých citů, když svému muži veřejně napsala, „Všechno nejlepší moje lásko. Ľúbim ťa.“

Tenistka Karolína Plíšková ve Španělsku.







92 zobrazit galerii