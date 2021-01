Měla to být cesta za úspěchem a proražením v dostihovém světě, místo toho se žokej Jitendra Singh (†24) vydal úplně na jinou. Tu, kde mu bude země lehká. Nepřežil totiž pád krátce po startu nedělního závodu.

Z těch záběrů se tají dech, přestože nejsou nijak dlouhé. Ale o to intenzivnější. Skupina desíti žokejů odstartovala do dostihu v indickém Hajdarábádu, ale dva z nich se svým koněm neustáli tlačenici krátce po zahájení a spadli. A jednomu z nich nepomohl ani rychlý převoz do nemocnice, kde lékaři oznámili, že četným zraněním podlehl. To, jakým způsobem se přes něj přehnali další koně, bylo kritické.

„Deset vteřin po startu spadl Jitendra z koně Gold Labela. Okamžitě byl převezen do blízké nemocnice, kde však lékaři konstatovali smrt,“ potvrdil smutnou informaci o žokejovi tamní vyšetřovatel. V Indii už ale kolují informace o srdeční příhodě, která měla žokeje stát život.