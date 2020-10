Tragédie na Velké pardubické! Váňův Sottovento se zabil na Taxisu

Taxisův příkop a velké problémy pro No Time To Lose (č. 16) s Jakubem Kocmanem • Michal Beránek (Sport)

Mohl si vybírat. Žokej Jan Kratochvíl ovládl před třemi lety Velkou pardubickou s koněm No Time To Lose, ve hře bylo i to, že letos pojede obhájce Theophila. On se ale rozhodl pro jiného valacha ze stáje trenéra Josefa Váni. „Myslím si, že Sottovento by mohl být lepší! Z naší čtveřice koní mu věřím nejvíc,“ uvedl Kratochvíl v rozhovoru pro Sport.cz, proč zvolil osmiletého hnědáka.

Jejich působení v nejprestižnějším tuzemském dostihu ale vzalo krátce po startu za své. A nejen Kratochvíl na něj bude jistě dlouho mít smutné vzpomínky.

Osudnou se jim stala hned čtvrtá překážka. Velký Taxisův příkop. Byť již ne tak náročný, jako před lety, i tak přitahující zraky coby nejobávanější nástraha legendárního dostihu.

Sottovento s Kratochvílem ji nedokázali překonat a hnědák už ve své kariéře bohužel jinou překážku nepřeskočí. Právě na Taxisu vyhasnul jeho život, stejně jako v minulosti například Zulejce.

Kůň se před Taxisem prakticky neodrazil a nedokázal tak doletět dostatečně daleko za náročnou překážku. Místo dopadu na rovinu přišel náraz hlavou na hranu příkopu za živým plotem, což se mu stalo osudným. Sottovento si podle prvotních informací zlomil vaz.