Váňa po ztrátě koně ve Velké: Každý čumí do země, Sottovento měl vyhrát

No Time To Lose s Jakubem Kocmanem Taxis nezvládl a následoval ošklivý pád

Taxisův příkop a velké problémy pro No Time To Lose (č. 16) s Jakubem Kocmanem • Michal Beránek (Sport)

Jubilejní ročník pardubické ovládl Hegnus, Matuský věnoval triumf mamince

Jak se z černé neděle vzpamatováváte?

„Tož, je to, holt, sport. Říkal jsem před dostihem: V ten den musí všechno klapnout, aby to bylo dobrý. Nám neklaplo skoro nic, takže jsme dopadli, jak jsme dopadli.“

Přitom to pro vás dlouho vypadalo na skvělý den. V rámcových dostizích žokej Jan Kratochvíl vyhrál Stříbrnou trofej s Dusigroszem, Cenu ČACHS s Chelmsfordem a Cenu Vltavy s Buonarrotim…

„Sice jsme vyhráli tři rámcové dostihy, ale jedno oko se směje, druhé pláče. Hlavně jsme přišli o super nadějného koně.“

Osmiletý Sottovento, vítěz poslední kvalifikace, byl vnímaný jako černý kůň a vy sám jste před dostihem říkal, že mu věříte na vítězství. Stojíte si za tím?

„Ano.“

Jaké je ráno ve stáji, když se přihodí takováhle katastrofa?

„Každý čumí do země, to víte, že to každého sere. Ať je to ten, nebo ten, každý ve stáji má ty koně rád. Je to na hovno, když přijdeš o takový materiál. Sottovento mohl jít ještě klidně čtyři, pět Velkých pardubických. Je to dostihový překážkový sport...“

Sottovento udělal na Taxisu osudnou chybu, co za ní stálo?

„Holt se nepovedlo odstartovat. Když se opakoval start, byl otočený na druhou stranu. Ono se to pustilo, šel zezadu, rozhozený, musel to dohánět...“

A vy jste v paddocku žokejům dával ordre, aby byli na Taxisu pokud možno vepředu...

„No, chtěl jsem to tak. Bohužel, to se musí povést start.“

Startérka Soňa Froňková opakovala start i v dalších dvou dostizích, v čem byl problém?

„Zřejmě by asi jezdci měli být ukázněnější, ale tak to v těch dostizích je. Záleží na startérovi, jestli to pustí, nebo ne. Ve Francii tohle neřeší, odskočí si každý, kdo chce. Kdo je vepředu, je vepředu, kdo je vzadu, je vzadu. U nás je vymyšlené, že musí mít všichni stejné startovní podmínky, tak se sem tam nepovede odstartovat.“

Ozývají se názory, že k bezpečnějšímu skoku přes Taxis by koním mohlo pomoct bílé břevno, které na ostatních pardubických překážkách nechybí…

„To já neumím posoudit, to by se muselo vyzkoušet. I na ostatních skocích se stane, že koně příkop protáhnou zadkem. Já jsem ještě Taxis s klackem neskákal, takže nevím.“

Nejlíp z vašich koní doběhl loňský šampion Theophilos, skončil ale až devátý, jak hodnotíte jeho výkon?

„Nejsem spokojený, nepředvedl, co jsem si myslel, že předvede.“

Podle žokeje Jana Odložila ho rozhodil zmatek na Taxisu, kde mu Sottovento přistál pod nohy...

„Je to možné... Nevím, neumím si to vysvětlit. Myslel jsem si, že když už tam nebude Sottovento, že Velkou vyhraje on. Možná mu nesedla půda, bylo měkčeji, třeba se mu to nelíbilo.“

Vaše stáj už koncem léta přišla o dalšího výborného koně Ange Guardiana, jak budete reagovat?

„Budeme muset pořídit nějaké mladé koně, s perspektivou pro tenhle závod. Ale to se nedá koupit. To musí přijít samo.“