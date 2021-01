Federer nechal nahlédnout do svého soukromí. Co baví moje děti!

Tenisový šampion Roger Federer (46) pozvolna chystá návrat na kurty. Sám zatím neví, jak bude na kurtu vypadat, zato se rozpovídal o tom, jak se s raketou ohánějí jeho čtyři děti. „Letos jsem si s nim hrál docela dost a krásné na tom je, že si s nimi vždycky najdete způsob, jak si to užít,“ řekl legendární Švýcar.

Otázka za milion zní: Půjdou potomci v tátových a maminčiných šlépějích? „Všichni čtyři (Myla Rose, Charlene Riva, Lennart a Leo) už jsou schopní udržet se v delší výměně. Nebojí se zeptat, zda si s nimi chci zahrát,“ pochlubil se dvacetinásobný grandslamový vítěz. „Ale nejdřív řekli, že nejsem jejich trenér, takže nesmím zasahovat do jejich hry. Pro mě žádný problém,“ smál se.

A sám Roger? I když to neřekne na plnou pusu, už přemýšlí na zadní kolečka. Jeho kariéra sprintuje v cílové rovince. Dokonce už střádá plány, co bude v důchodcovských bačkorách podnikat. „Chtěl bych znovu začít hrát na nějaký hudební nástroj. Doufám, že na to budu mít čas. Dřív jsem hrál na klavír, ale víc mě tehdy bavil fotbal, tenis a basket,“ pokrčil rameny.

„Každý týden jsem musel na hodinách klavíru vysvětlovat, proč jsem pořádně necvičil. Kvůli tenisu, tvrdil jsem,“ vzpomínal. „Vždycky mi řekli: Fajn, Rogere, začneme od začátku… Moje holky hrají také. Jde jim to celkem dobře. Jsem na ně hrdý,“ dodal fenomén.