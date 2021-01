Eliáš a Rosický vyrazili do Krkonoš: Zlatí chlapci na Zlatém návrší!

Kdyby jako profesionálové vyrazili s ďáblovými prkýnky na nohou do hor, týmoví lékaři by jim dali co proto! Ještě že sportovní důchod mohou Patrik Eliáš (44) a Tomáš Rosický (40) trávit libovolnými skopičinami.

Jeden dlouhá léta dominoval kluzištím NHL, druhý na fotbalových trávnících vymýšlel geniální akce. Ani jeden po konci své kariéry nevydrží sedět doma na gauči, a tak vzal Eliáš Rosického do Krkonoš, aby mu ukázal taje své záliby.

Eliáš pravidelně běhá, a jen co napadne sníh, vyráží do hor se skialpinistickými lyžemi. A tentokrát přibral kamaráda. „Dnes jsem měl nového parťáka na skialpy. A dal to skvěle,“ chválil Rosického, který se cestou do kopce jen uculoval. Skialpinisté s lyžemi na nohou stoupají do kopce, aby nahoře odepnuli speciální pásy a užili si sjezd, ať už po sjezdovce, nebo volným terénem. „Člověk si musí najít způsob, jak být aktivní, a tenhle je skvělý,“ libuje si dvojnásobný vítěz Stanley Cupu.

Někdejší reprezentanti vyrazili do Krkonoš, azurového počasí si užívali na Zlatém návrší a v okolí Medvědína. „Dnes to bylo fakt super,“ radoval se Eliáš z příjemného odpoledne na horách, které si oba pánové užili i s rodinami. Manželky Petra a Radka spolu s dětmi však pro tentokrát zůstaly v základním táboře.