Už se usmívá, ale nákaza čínským virem Ondřeji Kolářovi (26) a jeho blízkým, zejména partnerce Janě Tvrdíkové (20, dcera šéfa klubu), pořádně znepříjemnila konec roku!

„Jsem rád, že mám covid za sebou. Jen jsem ležel a potil se. Pořád se mi hůř dýchá, jsem unavený. Když jsem dorazil na první trénink, po pár metrech jsem toho měl dost. Přijdu z tréninku a hned si jdeme s přítelkyní lehnout. Ale pomalu se do toho zas dostávám,“ popsal v rozhovoru pro iDnes brankář fotbalové Slavie.

Pravděpodobnou cestu viru zpětně Ondřej vystopoval docela přesně – a zřejmě to byl on, kdo ho zavlekl do rodiny šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka (52), s jehož dcerou Janou žije. „Ještě na Štědrý den jsem byl fit a trávil ho s mou rodinou. Šestadvacátého prosince jsem jel za Jančou do Prahy, tam jsme byli s Jardou Tvrdíkem a jeho blízkými. Dárky jsme si nedávali, ale asi ode mě dostali ten covid,“ bere to už s černým humorem.

„Když jsme se další den vrátili do Liberce, padlo to na mě, pak jsme už jen leželi s přítelkyní v domácí karanténě. Ta měla dokonce ještě horší průběh než já,“ vysvětlil. „Padla i celá moje rodina. Mě se to drželo deset dní, měl jsem všechny příznaky. Zhubnul jsem čtyři kila a čich se mi nevrátil doteď,“ popsal následky. Nicméně Kolář už nechyběl v bráně při sobotní ligové výhře 3:1 nad Olomoucí.