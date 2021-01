Komplikace na trase Česko - Anglie. Brexit staví ligu pod Belgii i Mexiko

Ligy po celém světě byly rozděleny do skupin. Čím vyšší pásmo, tím více bodů hráč může získat • Daily Mail/Ai Abacus

Tomáš Souček, Vladimír Coufal a brzy další? Transferová trasa Slavia – West Ham, a nejen ona, bude zasažena brexitem. Ten značně ovlivní přestupové plány britských klubů. Co to znamená? Zjednodušeně řečeno: ne každý hráč má po odchodu Velké Británie z Evropské unie stejnou šanci zahrát si v Premier League. A není tím myšlena podmínka talentu a umu.

Po úspěšných nákupech Tomáše Součka a Vladimíra Coufala ze Slavie se očekává, že by mohlo brzy dojít k nějakému dalšímu pohybu na trase Praha – Londýn, konkrétněji West Ham. Spekuluje se o Lukáši Masopustovi, Ondřeji Kolářovi, ale skloňuje se také jméno komety fotbalového podzimu Abdallaha Simy.

Kromě současných slávistů se v kuloárech objevily i náznaky zájmu o bývalého hráče červenobílých Alexe Krále, jenž momentálně hájí barvy Spartaku Moskva. Jmenovaní však nemají stejnou startovní čáru...

S nástupem brexitu totiž nastávají v přestupové politice britských klubů komplikace, respektive nastupují nová pravidla. Celky mohly dosud podepisovat smlouvy s hráči z Evropy téměř jako by se jednalo o fotbalisty ze Spojeného království. To už ale neplatí.

Vedení anglického fotbalu, Premier League a britská vláda dohodly nové regule pro řízení pohybu hráčů. Fotbalisté mířící na Ostrovy nyní musejí dosáhnout 15 bodů, aby získali pracovní povolení.

Roli v jejich získávání hrají nejrůznější faktory. Jako například počet startů v seniorské a mládežnických reprezentacích, ale i na klubové scéně. Kvalita prodávajícího klubu na základě domácí soutěže a postavení v ní, účast v kontinentálních pohárech a další.

Česká FORTUNA:LIGA je z hlediska kvality zařazena do 4. skupiny po bok švýcarské či chorvatské nejvyšší soutěže, ale i druhé španělské a německé ligy. Fotbalisté z ní, o které by měl zájem některý z britských klubů, jsou tak v horší pozici než ti, kteří působí v ligách ze skupin 1 až 3, kam patří například týmy z bundesligy, La Ligy, Série A, ale také ruské či mexické nejvyšší soutěže.

Souvisí s tím ztížení zisku pracovního povolení. Konkrétně systém funguje tak, že pokud hráč v posledních dvou letech odehrál více než 90 % minutáže v La Lize, přisuzuje mu to 12 bodů. Odehrál-li stejnou porci v Česku, počet bodů bude vzhledem k horšímu postavení ligy v rámci skupiny nižší.

Výzkumní pracovníci společnosti Ai Abacus vypočítali, že z Česka by mohlo v současné chvíli na Ostrovy případně přestoupit 37 fotbalistů. Jde však o odhadovaný počet, jelikož pokud hráč ve svém hodnocení dosáhne 10 – 14 bodů, může se odvolat a zažádat o výjimku - za poplatek 5 tisíc liber (platí pouze pro lednové přestupní okno). Hráč s méně než 10 body do britského klubu přestoupit nemůže, stejně jako fotbalisté, kterým ještě není 18 let.

Jak píše Henry Tomlinson pro greenstreethammers.com, ve spojení Slavie s West Hamem zde nejvíce koliduje případ Abdallaha Simy a jeho „nedostatku zkušeností“.

Nejpřímější cesta získat pracovní povolení totiž vede přes zápasy za reprezentaci. V zásadě totiž platí, že pokud jste reprezentovali v určitém počtu utkání, máte takřka volnou cestu.

Například u brankáře Ondřeje Koláře by mohl pomoci i jeho jediný start za národní tým. Ten může případně pomoci i při již zmiňovaném odvolání.

Nástup nových pravidel po brexitu jistě zasáhne přestupovou politiku West Hamu, ale i ostatních klubů. S sebou s největší pravděpodobností přinese i nárůst cen britských talentů, kterým se boje o pracovní povolení vyhnou.