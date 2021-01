Forma v extralize: Pardubická oslava blümami, Zlín jako dědeček bez zubů

Jak to bylo s dírou v hradeckém ledě? • FOTO: Koláž iSport.cz

Základní část Tipsport extraligy se už přehoupla do druhé poloviny. Podzimní pauzu už týmy zběsilým tempem zápasů téměř dokázaly dohnat. Blíží se boj o postup do play off, ale i přestupová uzávěrka. Jak je na tom aktuálně váš tým? Projděte si speciální power ranking deníku Sport a webu iSport.cz „Jde to, dře to“. Znovu tady najdete formu týmů, tentokrát za poslední dva týdny. Vše je okomentované s lehkou nadsázkou.