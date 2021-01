Devětadvacátého prosince to bylo sedm let, co se hvězdě světového sportu Michaelu Schumacherovi (51) otočil po těžkém lyžařském úrazu v Savojských alpách život naruby. Od té doby měla jeho obětavá manželka Corinna jen pramálo důvodů k radosti, přesto se našel někdo, kdo na její unavené tváři vyčaroval úsměv.