Harmonie v týmu zlaté obojživelnice Ester Ledecké (25)? Ne vždycky! Lyžařský trenér Tomáš Bank (44) přiznal, že bývá na kordy s jejími rodiči. Vždycky ale nakonec najdou společnou řeč!

Manželka zpěváka Janka Ledeckého a Esterčina maminka Zuzana má roli vůdce! A respektovaná blondýnka vládne týmu pevnou rukou. Bank to v podcastu Přes příkop ocenil, avšak přiznal, že sem tam vzniknou konfliktní situace. „Jsou momenty, kdy řeknu: Tak si ji trénujte sami! Staly se situace, kdy by normální, cholerický člověk už dávno vypadnul.“

Jenže než zapadne sluníčko, spory utichnou! „I když jsem úplně vytočenej doruda, u večeře si z toho už děláme srandu. To je dobrá vlastnost rodiny Ledeckých. Nějak to vstřebají a udělají z toho komedii a nakonec se zasmějeme,“ culil se Bank.

Zdůraznil, že vliv maminky na chod realizačního týmu je ohromně důležitý: „Někdy je to složité, ale nakonec to fakt funguje. K Zuzaně Ledecké můžu mít spoustu připomínek, ale jsou chvíle, kdy zachrání situaci. Udělá rozhodnutí, které se ukáže, že je správné!“ vyzdvihl Bank, který vedl i svého bratra Ondřeje, nejlepšího českého sjezdaře poslední doby. Ten byl znám svým živelným stylem.

Jaký je mezi ním a Ester rozdíl? „Ona umí daleko lépe vyhodnotit, kdy může riskovat, kdy to má a nemá cenu. Ondra někdy zariskoval ve chvíli, kdy to cenu nemělo a něco se stalo. Ester je v tomto ohledu opatrný závodník,“ zhodnotil trenér a nakonec na požádání zarýmoval: „Víc než názor vědecký musím brát, co řekne Ledecký.“

