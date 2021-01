99 slaví 60! Gretzky nebyl urostlý, ale měl instinkt. Záhada z Nagana trvá

Horolezci měří hranice lidských možností počty zdolaných štítů, atleti je vyjadřují v sekundách a centimetrech. Geniální Wayne Gretzky je posouval zejména neskutečnými porcemi gólů a nahrávek. „Rekordy jsou od toho, aby se překonávaly,“ tvrdil fenomenální útočník s číslem 99. Předčil úplně všechny, kdo hráli před ním, a nepřeskočí ho asi nikdo z jeho následovníků. Velikán, The Great One je pořád největší. Zřejmě nejlepší hokejista všech dob se dnes dožívá 60 let.

Jeho jméno se stalo synonymem velikosti. „Přál jsem si, abych skončil jako Michael Jordan a poslední střelou zajistil titul. Ale to se nestalo,“ pronesl po svém posledním zápase, který sehrál 18. dubna 1999 v dresu New York Rangers na ledě Madison Square Garden. O vítězství hostů Pittsburghu 2:1 rozhodl ve druhé minutě prodloužení Jaromír Jágr.

„Waynovi jsem oslavu možná trochu pokazil. Když jsme si podávali ruce, řekl jsem mu, že jsem toho góla dát nechtěl. Ale chytili se toho novináři, spatřovali v té brance jakousi symboliku, že jeden končí a druhý pokračuje. Ale šlo tam přece jen o něco jiného. A ten den na jeho velikosti opravdu nic nezměnil,“ svěřil se Jágr po Gretzkyho odchodu ze scény.

Za dvacet sezon pokořil jen v NHL 61 rekordů. Ty byly vidět nejvíc, ale pro hokej jako jeho ambasador vykonal mnoho dalšího. Když v létě 1988 po svatbě s herečkou Janet Jonesovou opustil Edmonton a odešel do Los Angeles, v Kanadě málem propukly nepokoje. Nesmírně tím však pomohl rozšíření hokeje v USA. Nebýt toho, asi by se dnes nehrála NHL na Floridě, v Arizoně a třeba už ani v Kalifornii. „Nikdo neovlivnil svůj sport tak, jako se to povedlo Waynu Gretzkymu, ať na ledě, nebo mimo něj. Gretzky, to byl Babe Ruth, Muhammad Ali i Michael Jordan v jedné osobě,“ prohlásil šéf NHL Gary Bettman.

I herně objevil území, kam předtím nikdo nevkročil. Jeho čísla by se hodila spíš hráči basketbalu než hokejistovi. Čtyřikrát se dostal za sezonu přes 200 bodů. To nikdo jiný nedokázal. Když se přehoupl přes dva tisíce bodů kariéry, psalo se, že měl onehdy místo do Kings přestoupit mezi dlouhány z basketbalových Los Angeles Lakers. Dva tisíce bodů! A to prosím v době, kdy se hrálo se střední červenou čárou, hokej plný špinavostí a rozhodčí nepískali tak úzkostlivě jako dnes.

V čem ale spočívala Gretzky výjimečnost? Vždyť nebyl nijak zvlášť urostlý, spíš hubený, až trochu neduživý hokejista s úzkými rameny. Na bruslích občas vypadal, jako když mele z posledního a od modré čáry prý nedostřelil k bráně.

„Zahlédl jsem Gretzkého, jak stojí u mantinelu. Můj první dojem byl, že jako hokejista vůbec nevypadá. Spíš připomínal muzikanta z nějakého středoškolského orchestru, nejspíš flétnistu. Ani když se odpoutal od hrazení, nic úchvatného jsem na něm nepozoroval. Nic, co by varovalo – pozor, v domě je něco, s čím musíte počítat. Kroužil jen kolem modré čáry a připomínal jestřába, který si vyhlíží kořist,“ napsal novinář George Plimpton v začátcích jeho kariéry v NHL.

Gretzky však měl jakýsi šestý smysl, mimořádně vyvinutý instinkt, schopnost předvídat, úžasný cit pro hru. Ten mu pomáhal optimálně řešit i složité a neočekávané situace ve zlomku vteřiny, vystihnout tu jedinou správnou chvíli a okamžitě jednat. Nahrát, vypálit nebo z druhých udělat tupce. Vždycky se odněkud vynořil a zase zmizel. I z nemožných úhlů vysílal biliárově přesné střely nebo pasy. Přitom nikde žádná upachtěnost, všechno působilo jaksi přirozeně a snadno.

Měl nadání od boha a skvělé hokejového myšlení. Aby ze sebe mohl dostat to nejlepší, k tomu mu pomáhali i spoluhráči a trenéři mu museli dát volnost. Gretzkyho velikost však byla taky výsledkem usilovné dřiny.

„Víte, co mě žene kupředu? Pocit, že sám se sebou nemůžu být nikdy zcela spokojený. Vždycky cítím nějaké ale. Nikdy jsem se nedostal do situace, abych si mohl říct, že jsem dobrý natolik, že už nemám co zlepšovat. Jediné, čím jsem si jistý, je můj věk,“ řekl o sobě.

Trofeje, které Gretzky získal Za jaké kluby Gretzky hrál Stanley Cup 4x Canada Cup 3x Art Ross Trophy (produktivita) 10x Hart Trophy (nejužitečnější hráč) 9x Lester B. Pearson Award

(MVP podle hráčů) 5x Landy Byng Trophy

(nejslušnější hráč) 5x Conn Smythe Trophy

(nejlepší hráč play off) 2x Indianapolis Racers 1978/79 (WHA) Edmonton Oilers 1978/79 (WHA)

1979-88 (NHL) Los Angeles Kings 1988-96 (NHL) St. Louis Blues 1995/96 (NHL) New York Rangers 1997-99 (NHL)

Bruslit začínal, když mu byly dva roky. Vyrůstal v Brantfordu nedaleko Toronta a jako kluk obdivoval Gordieho Howea z Detroitu. Když mu bylo jedenáct, už o něm mluvili jako o zázračném dítěti kanadského hokeje. Za sezonu nastřílel 378 gólů a poprvé se setkal se svým idolem.

„Pracuj na svém bekhendu,“ radil mu tehdy Howe. Takhle dal potom svůj premiérový gól mezi profíky ve WHA, v NHL skóroval poprvé taky střelou přes ruku. Howeův rekord rekordů v počtu 801 gólů kariéry pokořil rovněž bekhendem.

De velkého hokeje vstoupil jako hráč Indianapolis Racers v konkurenční lize, do NHL by ho v 17 letech ještě nepustili. Z krachujícího klubu ho ještě během první sezony vyměnili do Edmontonu, s nímž v den svých osmnáctých narozenin podepsal smlouvu do roku 1999. WHA záhy zanikla, Oilers s dalšími třemi týmy přijala NHL a kontraktů podepsal ještě několik. To ostatní jsou samé nápisy vytesané do kamene.

Plamenný projev po zápase proti Česku

Svou velikost Gretzky několikrát potvrdil i na mezinárodním jevišti. Už jako 16letý sbíral na šampionátu dvacítek v průměru tři body na zápas. Dominoval na Canada Cupu 1984, o tři roky bylo výsledkem jeho spojenectví s Mariem Lemieuxem další velké vítězství a snad nejlepší hokej, jaký svět viděl. Ano, vždycky se to nepovedlo. Kanadský pohár 1981, olympiáda v Naganu, kde javorové listy porazil v semifinále český tým a nakonec nezískaly ani bronzovou medaili.

Gretzky ovšem už v 37 letech nebyl hráčem, na kterém by tým stál, hlavní hvězdou byl Eric Lindros. Nicméně dodnes zůstává nejen pro Kanaďany záhadou, proč ho kouč Marc Crawford v rozstřelu proti Čechům neposlal na nájezd…

Zlata ze zimních her se Gretzky dočkal až o čtyři roky později v Salt Lake City jako generální manažer kanadského celku. Jeho plamenný projev po zápase s Českou republikou probudil hrdost kanadského týmu a změnil jeho osud, podle jiných se projevil jako uplakánek.

Podivoval se, proč rozhodčí nevyloučil obránce Romana Hamrlíka za zákrok na Theorena Fleuryho. Ten povalil v závěru utkání na led českého Dominika Haška a bránil mu v pohybu. Krátce poté, co Fleury vstal, jej Hamrlík srazil krosčekem zpět na led. Rozhodčí zákrok českého hokejisty nepotrestal, což Gretzkyho pobouřilo.

„Kdyby to udělal Kanaďan, pak by kolem toho bylo hodně křiku... Jsme prostě za hulváty. Když to ale udělá hráč z Evropy, pak je to OK, protože oni nejsou tak tvrdí nebo zákeřní, jako my,“ rozohnil se na tiskovce.

Je věc názoru, jak jeho řeč na koho zapůsobila. Každopádně kanadský celek turnaj vyhrál, Gretzky se podílel z titulu manažera ještě u triumfu ve World Cupu 2004, ale předtím zažil i zatmění na olympiádě v Turíně

„Wayne patřil k hráčům, kteří chtějí pořád být nejlepší. On a jemu podobní v hokeji něco získali a dokázali, ale touží vyhrávat dál. Vítězství na ně působí jako droga, chtějí prožívat úspěch opakovaně, mít ho pořád. Ta touha je neukojitelná,“vystihl Grezkyho před lety Jaromír Jágr.

Jakmile se přestalo dařit, ztratil motivaci pokračovat. Jako trenér vedl čtyři sezony Phoenix Coyotes, které taky spoluvlastnil. Ani on však potápějící se tým nespasil, pak se stáhl. Pět let je jedním ze šéfů Edmonton Oilers, obchoduje s vínem, provozuje restauraci a věnuje se dalším aktivitám.

Z jeho pěti dětí se žádné hokeji nevěnuje. Nejstarší z jeho pěti dětí Paulina se stala modelkou a žije s golfistou Dustinem Johnsonem. Syn Trevor byl v roce 2011 draftován baseballovým klubem Chicago Cubs a hrál v nižších soutěžích.