Nečas rozhodl proti Tampě, Mrázek vychytal nulu. Pálil i Chára

Góly

Domácí: 61:12. Nečas

Hosté:

Sestavy

Domácí: Mrázek (Reimer) – D. Hamilton, Skjei, Pesce, Gardiner, H. Fleury, Bean – B. McGinn, Aho (A), Svečnikov – Nečas, Trocheck, Niederreiter – Dzingel, J. Staal (C), Lorentz – Rempal, Geekie, M. McCormick.

Hosté: Vasilevskij (Gibson) – Rutta, Hedman (A), L. Schenn, McDonagh (A), C. Foote, Sergačjov – Stamkos (C), B. Point, Palát – T. Johnson, Cirelli, Killorn – Goodrow, Gourde, Coleman – Volkov, M. Joseph, Maroon.

Rozhodčí

Dwyer (CAN), McIsaac (CAN) – Gibbons (CAN), Tobias (USA)

Stadion

PNC Arena, Raleigh