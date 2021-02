Dohromady devět let spolupracovali David Limberský (37) a Pavel Vrba (57) v Plzni. Táhli to spolu i v národním týmu. A tak se není čemu divit, že přesun zkušeného trenéra k úhlavnímu nepříteli do Sparty nesl hráč nelibě. „Taťko, taťko,“ povzdechl si bek na Instagramu. Znamená to konec jedné velké fotbalové »lásky«, která čítá mnoho úspěchů i zajímavých momentů včetně společné koupačky?