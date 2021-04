2:0. Nazdar. Konec. Dalo by se říci, že v ženském derby Slavia – Sparta bylo vše jasné a Praha zůstala červenobílá i v podání fotbalistek. Skutečnost, která se objevila po utkání, jej však hází do pořádného stínu.

Podle tvrzení kapitánky sešívaných Diany Bartovičové udělala jedna ze sparťanek něco, co ve sportu absolutně nemá místo a to ani v tom amatérském. „Emoce, vyhrocené souboje, dokonce i nadávky k derby prostě patří…“ napsala do svého instagramového příběhu. „Ale plivnout někomu do obličeje je nechutnost a hnus,“ prozradila, co se dělo, s padnoucím zvracejícím smajlíkem.

Podle fotografie, kterou Bartovičová přidala, to vypadá na Lucii Martínkovou, kdo vypustil z úst poctivý flusanec. „Jsme snad lidi a ne zvířata v zoo,“ dodala slovenská reprezentantka, přestože ji mohl hřát pocit vítězství.