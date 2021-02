Sparťanský klíč k úspěchu? Pevnost vztahu Vrby s Rosickým

Tomáš Necid slaví svou trefu do sítě Sparty • Michal Beranek / Sport

Kouč Sparty Václav Kotal se snaží rychle vrátit míč do hry • Michal Beranek / Sport

Není to totiž poprvé, kdy úspěšný kouč a Sparta zkřížily cesty. Vrbův příchod byl na spadnutí už na podzim 2016. Tehdy ale dostaly před Letnou přednost Štruncovy sady.

Teď už dohoda klapla. A je potřeba si hned na úvod položit naprosto zásadní otázku: jak se nový kouč sladí se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým? Není totiž tajemstvím, že druhý jmenovaný měl nyní v hlavě jiného favorita – Michala Bílka.

Důvodem mohl být narušený vztah během společného působení v národním týmu, kdy byl „Rosa“ v pozici hráče. A Vrba jako jeho nadřízený. Otevřeně se tehdy mluvilo o sporech starších hráčů včetně Rosického s trenérem. Teď se role otočí a je na obou mužích, zda dokážou hodit minulost za hlavu.

Ještě před pár dny se i pro to fotbalovým zákulisím linuly zvěsti ve smyslu, že k tohle spojení není vůbec na stole. Že to není téma. Uběhlo pár dní a všechno je jinak. Vrbu poslal do Sparty raketový veletoč. Není složité si domyslet, že hybným motorem akce bylo nejvyšší klubové vedení.

Je evidentní, že Rosický nebyl tím, kdo tohle téma v klubu otevřel. Jak moc je s ním bývalý hráč Arsenalu či Dortmundu vnitřně smířený, to ví pouze on. Vůbec poprvé v roli sportovního ředitele nicméně zjistil, že ne vždy si v rámci Sparty prosadí svůj pohled na věc.

Co je nyní pro Spartu klíčem k tomu, aby šla vzhůru? Udržení vztahu těchto dvou osobností na profesionální úrovni a shoda v klíčových sportovních otázkách. Určitě nelze vyloučit, že se to stane. Ať má Vrba jakoukoli pověst, rozhodně mu nelze upřít dvě věci. Je to velmi dobrý kouč. A navíc obrovsky úspěšný. Plzeňské resumé hovoří za všechno.

Zajímavé bude také sledovat, jaký herní projev bude chtít Vrba Spartě vtisknout. A i tady jsou otazníky. Pražané mají kádr postavený na systém se třemi obránci. Pod odvolaným Václavem Kotalem ho drželi v drtivé většině zápasů. Vrba ho ale historicky nikdy nehrál, vždy spoléhal na linii o čtyřech členech. Na tu ale současnému mužstvu chybí adekvátní obsazení obou krajních postů.

Pak jsou tu samozřejmě mladí hráči. Nejen Adam Hložek, ale taky Adam Karabec, Martin Vitík a další. Rosický se nikdy netajil tím, že to je jeho cesta. Sázka na mladé hráče z akademie, vlastní odchovance. O Vrbovi ale vždycky platilo, že se rád obklopoval spíš zkušenějšími fotbalisty. Právě s nimi byl ve Viktorii opakovaně tak úspěšný.

Změní nová výzva Vrbovu filosofii? Nebo snad cukne ze svého postoje Rosický? To je další z klíčových otázek, která musí být zodpovězena, aby tenhle projekt měl naději na úspěch.

Jisté je, že Vrbu nečeká nic jednoduchého. Má před sebou životní misi. Nelze mu upřít odvahu. Nepřichází do prostředí, kde ho budou všichni od prvního momentu zbožňovat. Naopak, dlouhé roky to byl pro lidi ve Spartě úhlavní nepřítel.

Samozřejmě i pro fanoušky. Zkušený kouč bude mít co dělat, aby získal podporu. Hráčů, klubových zaměstnanců, fanoušků.

Výchozí pozici nemá vůbec snadnou.