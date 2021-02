Doyen mezi prvoligovými trenéry Petr Rada (62) si na velké ceremonie nepotrpí. Tentokrát se ale jedné vyhnout nemohl, i kdyby chtěl sebevíc. Hráči Jablonce ho zaskočili přímo v kabině!

Charismatický chlap překonal v polovině ledna bájnou hranici 600 získaných bodů v roli kouče, což si malou oslavičku samozřejmě zasloužilo.

Bardi jablonecké šatny Tomáš Hübschman s Martinem Doležalem nenechali trenérův zápis do historie a za celou kabinu si pro něj přichystali překvapení; dres a dárkový košík. „Jako první trenér v historii jste získal přes šest set bodů,“ povídal Hübschman. Dočkal se spontánní a upřímné reakce. Typicky »Radovské«. „Ti na to se*u, ty vole. Víš co, dejte mi pokoj, ty vole. Si děláte prdel, ty vole,“ přijímal za potlesku svěřenců gratulace. „Díky,“ uzavřel.

I když to tak na první pohled nevypadalo, slavnostní chvilka ho zahřála u srdíčka. „Určitě mě to potěšilo, nečekal jsem to. Každá taková věc mě potěší, když je to od hráčů. Na druhou stranu, ty body, které jsem udělal, tak se za to hlavně oni přičinili. Oni jsou na hřišti a oni body nashromažďují,“ řekl pak pro klubový web.

Největší radost by mu však udělaly body z nadcházejícího mače proti Slovácku. „Klukům jsem poděkoval, ale na druhou stranu bych byl rád, kdyby mi k tomu v neděli přidali další vítězství, abych zase s počtem bodů poskočil,“ smál se vousáč.