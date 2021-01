Bachař mu pokyne na rozloučenou. Příští sobotu může exrozvědčík komunistické StB Roman Berbr (66) opustit kriminál. V monstrózní korupční aféře české kopané nastane nová fáze.

Advokáti Berbra a jeho satrapy Romana Rogoze (51) podali žádost o propuštění z vyšetřovací vazby a soud jim vyhověl. Od jejich uvržení do lapáku uplynou tři měsíce právě 16. ledna, a aby se vazba dala prodloužit za toto datum, muselo by o to požádat státní zastupitelství, což se nestalo.

Berbr bude vyšetřován na svobodě. Vypadá to celé jako černý humor, tak se s nadsázkou mrkněme, co by asi tak mohl dělat…

Možná budoucnost diktátora

♦ Berbr uprchne na ostrov Seychely, kde má firmu a kde se skrýval i »kolega mafián« Radovan Krejčíř.

♦ Po soudružské debatě s také exagentem StB a šéfem bolševické partaje »Falmerem« Filipem bude v podzimních volbách za KSČM kandidovat do parlamentu.

♦ S manželkou Damkovou si otevřou soukromé školicí středisko pro rozhodčí DÁM-BER s.r.o.

♦ S milenkou Nikol Müllerovou bude v garážích stavebnin v Nýřanech, jež Berbr vlastní, leštit svůj vozový park Ferrari.

♦ Vrátí se k profesi vyučeného strojního zámečníka a k důchodu si přivydělá štelováním zařízení mlýnů.