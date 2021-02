Clubhouse! Nová aplikace na pokec v době omezení vinou pandemie koronaviru se těší velké oblibě nejen u nás. A leckdy přinese moc zajímavá vyznání. Bývalý německý fotbalový reprezentant Max Kruse (32) se tam rozpovídal o sexu a hře na hraně zákona.

Upřímnou zpověď si hráč Unionu Berlín připravil ve skupině, kde ženy hovořily o zkušenostech a touhách. On neodolal a svěřil se také. „Jí bylo šestnáct, mně třináct,“ začal ke svému poprvé. „Nejprve jsme byli na procházce a pak se to stalo. Měl jsem u sebe sice kondom, ale popravdě jsme nevěděli, jak na to,“ smál se útočník. Že se jeho nezapomenutelná partnerka dopustila trestné činnosti, to mu v tu chvíli určitě nevadilo.

A to nebylo během mnohahodinové diskuze, která Kruseho náramně pobavila a kterou zaznamenali bz-berlin.de, vše.

Jeden z účastníků se ptal ostatních na zkušenosti s »trojkou« a fotbalista nelenil a položil doplňující dotaz: „Lepší se dvěma muži, nebo s druhou ženou?“ Poté, co řečnící kolega odpověděl, že by v posteli rád uvítal i druhou osobu opačného pohlaví, dostal rychlou odpověď. „Dobré rozhodnutí!“

Debata se konala dlouho do noci a Kruse si jejím prostřednictvím zpestřil čas, kdy nemůže hrát fotbal. Od konce minulého roku je totiž zraněný.