Bendtner (33) končí. Zlatokopky, účet na nule, vydírání a zmařený talent

Zápas proti Portugalsku na EURU 2012 přišel Nicklase Bendtnera pěkně draho. Poté co skóroval, vyhrnul si triko a odhalil název sázkové kanceláře. Vysloužil si pokutu 100 tisíc eur a stopku na jedno utkání. • Profimedia

Dánský útočník Bendtner to tentokrát hodně přehnal • profimedia.cz

Philine Roepstorffová se pořádně odvázala. A její partner Nicolas Bendtner si to se zájmem natáčel. • Instagram

Od sedmnácti hrál za Arsenal, a kdybyste měli jeho nadání vyjádřit na škále od nuly do deseti, tasili byste nejvyšší čísla. Jenže talent - i ten největší - se může rozdrolit jako sušenka. Nicklas Bendtner si sám sfoukl fotbalovou svíčku. Nedávno o tom 33letý útočník, který ve čtvrtek oznámil konec kariéry, podával svědectví.

Arséne Wenger ho vytáhl do áčka Arsenalu v roce 2005. Nicklasi Bendtnerovi bylo 17 let a trénoval po boku Thierryho Henryho, Dennise Bergkampa, Roberta Pirése nebo Fredrika Ljungberga. Všichni o dánském útočníkovi mluvili s úctou. Někomu připomínal Zlatana Ibrahimovice. Byl statný a mohutně stavěný (194 cm).

Obránce Sol Campbell, silák a grandiózní anglický stoper, popisoval, že mu v přípravě dost zatápí. „Ten kluk má páru. Jako bych narazil do stromu.“ V osmnácti hostoval v druholigovém Birminghamu City, kde patnáctkrát skóroval. Čtyři následující sezony nosil dres Gunners. Připsal si 45 gólů.

Rychle získal nálepku „problémový“. Na trávníku neexceloval, zato jeho chování se řešilo velmi často. Prostě notorický průšvihář. Třeba když se přímo na hřišti málem serval se spoluhráčem Emmanuelem Adebayorem.

Nebo když ho pár hodin po porážce s Manchesterem United v Lize mistrů vyfotili se staženými kalhotami před nočním klubem. Nebo když ho policisté zastavili opilého za volantem - tehdy mu dánský svaz na půl roku zakázal reprezentovat.

Nebo když v Kodani zbil taxikáře a soudce mu přikázal, aby měl 50 dní na noze připevněný monitorovací náramek. Nebo když na EURO 2012 oslavil branku do sítě Portugalska stažením trenýrek, pod kterými měl spodní prádlo s reklamou na britskou sázkovku Paddy Power. UEFA ho potrestala stotisícovou pokutou. Nebo když z legrace oznámil kandidaturu na dánského prezidenta.

Sebevědomí mu nikdy nechybělo. „Chci být nejlepším střelcem Premier League, nejlepším střelcem mistrovství světa a do pěti let nejlepším útočníkem na světě. Věřte mi, že se to stane,“ ujišťoval v roce 2009.

Dnes kope okresní přebor

Byly to jen sny. Bendtnerova výkonnost šla prudce dolů, neuplatnil se v Arsenalu ani na hostováních v Sunderlandu a Juventusu. Řada aférek, fotbalová bída a namyšlené vystupování mu u fanoušků vynesly posměšnou přezdívku Lord.

„Nechápu, jak vznikla, a ani se mi nezdá moc vtipná,“ popisoval. „Asi je to dílo mladých lidí na sociálních sítích, zřejmě jim připadá, že to dobře zní.“ To už nastupoval v Německu za Wolfsburg, kam dorazil z Arsenalu jako volný hráč. Neuspěl stejně jako v druholigovém Nottinghamu Forest.

Bylo mu devětadvacet a skončil v norské lize. První sezona za Rosenborg mu vyšla. Nastřílel 23 gólů (jeho osobní maximum). Chvíli měl nos nahoře, ale záhy přišel pád. Po blamáži v FC Kodaň už nikdy do profesionálního klubu nepřestoupil a teď ukončil kariéru.

Naposledy kopal okresní přebor v Dánsku. Prodává svou luxusní rezidenci. Nicméně zážitků a zkušeností má plno. Sepsal autobiografi i s názvem Both Sides (Obě strany).

Jeho zpověď je otevřená a nevynechává témata, která jsou u jiných tabu. Vypráví například, že sex s prostitutkami je u fotbalistů v Anglii běžný. Klidně i večer před utkáním. „Jedná se o hodně rozšířený fenomén. Ptáte se proč? Není to tak riskantní jako balení holek na tahu ve městě. To si známí hráči nemůžou dovolit. Myslím tím zlatokopky, které si s vámi užijí noc, a ráno vás vyfotí, jak spíte nahý. Tyhle fotky se stanou jejich trumfem. Můžou po vás chtít cokoli, aby je nezveřejnily. A taky to dělají,“ uvedl kodaňský rodák.

Něčím takovým si prošel na vlastní kůži. „Jedna kočka, s kterou jsem byl, přišla s tím, že se mnou otěhotněla. Nikdo se to nedozví, ale jen za určitou cenu. Doslova mi pověděla, že chce plastiku. Nová prsa. Takže jsem jí je musel zacvakat,“ zavzpomínal.

Bendtner v knize přiznal, že ho posedl ženský běs a intenzivně sukničkařil. „Jedna holka mi projela telefon a zjistila, že jsou nějaké další. Ráno byla fuč, stejně jako moje oblečení. Všechno vyházela z okna a leželo na chodníku. Lidi si to odnášeli - drahé bundy, kabáty, košile, celý šatník. Jiná mi zase prohodila dlažební kostku zadním oknem mého Porsche. Byl jsem v bytě a slyšel, jak nepříčetně křičí pod okny, ale ven jsem nešel. Byla naštvaná, protože jsem se s ní už nechtěl scházet.“

Nyní se živí marketingovými aktivitami a v Dánsku rozjel vlastní televizní reality show Bendtner a Philine, kterou uvádí společně s přítelkyní a modelkou Philine Roepstorff .

V jedné z epizod se doznal, že v minulosti propadl hazardním hrám. „Když jsem se zranil a nemohl jsem cítit to vzrušení, které jsem zažíval během zápasů na hřišti, adrenalin jsem našel v hazardu,“ líčil. „Čím větší riziko, tím větší odvaz. Bylo to návykové.“

Nejvíc peněz prohrál v pokeru. „Strašlivý balík. Asi 50 milionů dánských korun (180 milionů Kč). Jednu dobu jsem hrál s pořádně vysokými sázkami.“ V londýnském kasinu jindy utopil půl milionu liber během 90 minut. „Byly to peníze, které jsem vlastně ani neměl. Můj bankovní účet byl prázdný a zbankrotoval bych. Naštěstí se mi podařilo vyhrát 300 tisíc nazpět.“

Bendtner je stejný ročník jako Robert Lewandowski, Sergio Agüero, Karim Benzema , Diego Costa, Ángel Di María či Willian. Byl talentovaný jako oni, možná i víc, ovšem jejich úrovně nikdy nedosáhl. Předloni z recese informoval, že si vybírá, jestli přestoupí do Realu nebo Barcelony.

Skončil v okresním přeboru. Na Instagramu vyvěsil fotomontáž, kde drží Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu planety. Ve skutečnosti nemá nic.