Že si i největší tvrďáci nesou životem ošklivá tajemství je známý fakt. Dalším příkladem je boxer Callum Hancock (29), jenž si prožil opravdu drsné dětství.

Obyčejná šikana od staršího kluka ze sousedství se u desetiletého chlapce rychle proměnila v horor, který skončil myšlenkami na sebevraždu a problémy na dlouho dopředu. „Byl to největší tyran v okolí a terorizoval mě,“ vzpomněl si britský rohovník v dokumentu It Still Matters deníku Sun, který má pomoci obětem sexuálního zneužívání.

Vše začalo nějakou tou fackou, pokračovalo krádeží skateboardu, kola či různými dalšími podvrhy. „Pak mě svlékl do naha a začal mě mlátit víc a víc. A jednoho dne mě znásilnil,“ pokračoval upřímně Hancock. „A ještě se mi vysmál se slovy: přestaň plakat, ty malej teplouši!“

Otřesný zážitek s ním zamával. Aby ne. Není divné, že ho pak napadaly strašidelné věci včetně úvah o tom, že si sáhne na život. Nebo, že zlikviduje násilníka. „Ještě na střední škole jsem si kolikrát říkal, jestli nejsem gay, když jsem byl s klukem. Jak jsem stárnul, vše se hromadilo a bylo to nesnesitelné. Doma jsem nic neřekl, protože jsem nechtěl, aby si rodiče mysleli, že něco zanedbali. Svět uvnitř mě byl temný,“ řekl dále Callum.

Začal boxovat, aby se mohl bránit. Dnes už za sebou Hancock má slušnou kariéru profesionálního boxera i zápasy před vyprodanými tribunami. To jsou zážitky jako hrom. Jen ty děsivé, téměř dvě desítky let staré, určitě nepřebijí a z hlavy nevymažou…

