Volání ze Skotska: Ať Trpišovský jde do Celtiku! Hraje heavymetalový fotbal

„Před 114 lety jste nám vzali Johna Maddena, tak se teď koukejte revanšovat.“ Skotové prahnou po šéftrenérovi fotbalistů Slavie Jindřichovi Trpišovském (44). Slavný Celtic, který se topí v krizi a zaostává v lize za Glasgow Rangers o propastných 21 bodů, se rozhlíží po náhradě za kouče Neila Lennona.

„Zavolejte do Slavie. Lennon v létě odejde a Celtic Glasgow bude potřebovat přestavbu. Trpišovský a jeho heavymetalový fotbal jsou ideální volba. V česku dominuje a dostal Slavii mezi posledních dvaatřicet týmů v Evropské lize,“ volá portál 67hailhail.com, který se specializuje na zpravodajství o jednom ze dvou nejslavnější klubů ve skotské lize

„Nemá v mužstvu žádné superhvězdy, ale jeho hráči tvrdě pracují. Je chytrý na přestupovém trhu, energický a nebojácný,“ velebí web Trpišovského, který míří se Slavií za třetím titulem v řadě.

S tím, že Celtic by se neměl zdráhat nějakou dohodou vyplatit Trpišovského se smlouvy a dát mu pořádnou gáži. Patrně větší, než měsíční základ 1,2 milionu korun, který pobírá v Edenu.

Je na Trpišovském, jestli takové laso chce chytit. Každopádně by se ve Skotsku neplácal v terénech, které ho ustavičně štvou v české lize. „To nemělo s fotbalem nic společného. Je to škoda pro všechny. Pro mě je až absurdní, že my v Česku hrajeme v prosinci a v lednu a v létě se dva měsíce nehraje. To je, jako kdyby hokejisti hráli v létě,“ láteřil po šokující plichtě (3:3) v Příbrami.