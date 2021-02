Trpišovský slaví 45! Takhle vypadal jako brankář nebo Pulpitův parťák

Podívejte se na unikátní snímky Jindřicha Trpišovského • FOTO: Koláž iSport.cz Černé husté rozčepýřené vlasy, takový snědý typ... Poznali byste budoucího slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského, který dnes slaví 45. narozeniny, na fotce staré dvacet let? I takovou obsahuje kniha z edice deníku Sport Trpišovský – úplný příběh milionového trenéra. Stejně jako mnohé další, dosud nepublikované, jež ukazují, jak se odvíjela jedna velká nevšední fotbalová story, které tento týden přibyla další výjimečná kapitola - postup přes silný Leicester v Evropské lize. Server iSport.cz nabízí výběr, jenž ukazuje populárního kouče v různých obdobích jeho života a kariéry.

Jako malý brankář Malý Jindřich Trpišovský jako brankář • Foto Repro: O2 TV Sport Když bylo fanouškovi Bohemians osm let, nezamířil v doprovodu otce Jindřicha na trénink „klokanů“, ale na Hagibor, kde měl hřiště tým DP Praha. Trpišovský ostatní převyšoval, doslova, a tak skončil v bráně. Až po třech letech se přesunul do pole, po přestávce zaviněné zlobivými koleny nejčastěji hrával ve středu zálohy nebo jako stoper.

Tabara z Xaverova Jindřich Trpišovský se v dobách působení u mládeže Horních Počernic podobal hokejovému koučovi Zdislavu Tarabovi • Foto Foto: archiv Miroslava Držmíška Trochu „divočina“ na Xaverově. Tuhle vizáž měl Jindřich Trpišovský během působení u mládeže hornopočernického klubu, v němž působil čtyři léta od roku 2000. Tehdy mu bylo teprve čtyřiadvacet. „Český Ital," směje se jeho pozdější asistent Jakub Slezáček. Nejbližší kumpáni jako pozdější asistent Zdeněk Houštecký pak Trpišovskému přezdívali Tabara. Připomínal jim totiž hokejového kouče Zdislava Tabaru, jednoho ze strůjců nadvlády Vsetína. No, posuďte sami...

Asistent ve druhé lize Jindřich Trpišovský během působení v Xaverově • Foto Foto: archiv Miroslava Držmíška Na jaře sezony 1999/2000 Trpišovskému na Xaverově svěřili i roli asistenta hlavního kouče druholigového týmu Luboše Urbana (první řada, druhý zleva). Sportovním ředitelem byl Miroslav Držmíšek (třetí zleva), jenž se posléze přesunul do Slavie a Bohemians. Týmu šéfoval Vojtěch Tomi (uprostřed), v mužstvu nechyběl ani urputný záložník Houštecký (prostřední řada, třetí zprava), už tehdy pořádný bouřlivák.

V Kolíně u mládeže Jindřich Trpišovský během působení u kolínské mládeže • Foto Repro: SK Sparta Kolín Zkraje roku 2005 se Trpišovský i se svým asistentem Tomášem Staňkem (první řada, třetí zprava) a záložníkem Ondřejem Bruschem (první zprava) přestěhovali do Kolína s cílem dát do kupy tamější mládež. Ne všichni je u staršího dorostu tam vítali, ale tým se za krátký čas stmelil tak, že připomínal jednu velkou rodinu a postoupil do České ligy dorostu.

S tátou v Kolíně Jindřich Trpišovský se svým otcem, ten ale jeho asistentem v Kolíně ve skutečnosti nebyl • Foto Repro: SK Sparta Kolín I v městě na Labi provázel Trpišovského jeho největší fanoušek, táta Jindřich. Jezdil na každý zápas, někdy vypomohl s organizačními záležitostmi. Na plakátu z postupové sezony 2006/07 figurují pěkně vedle sebe, byť Trpišovský starší oficiálně asistentem, jak uvádí popisek, nebyl.

U dorostu ve Spartě Jindřich Trpišovský u dorostu Sparty • Foto Repro: Sparta Praha Na Xaverově a v Kolíně si kouč udělal jméno, zajímala se o něho Slavia, ale v roce 2008 převzal dorost pražské Sparty. V mužstvu měl několik zajímavých hráčů, hlavně Davida Pavelku (horní řada, třetí zprava) nebo Romana Poloma (prostřední řada, druhý zleva). Po dvou sezonách kvůli neshodám odešel k talentům Bohemians, ale po půl roce byl odvolán.

S Pulpitem na Žižkově Jindřich Trpišovský jako asistent žižkovského trenéra Martina Pulpita • Foto Barbora Reichová (Sport) Po málo známé epizodě v Hradištku, hrajícím I. A třídu, se Trpišovský v roce 2010 stal trenérem béčka Viktorie Žižkov – a u druholigového áčka taky asistentem známého „divouse“, ale i náročného kouče Martina Pulpita (uprostřed). Ten byl vždy vyhlášený maximálním důrazem na fyzickou přípravu a kondici a je otázkou, zda Trpišovského ještě víc neutvrdil v podobném přístupu. Ať tak, nebo onak, na Viktorii i její trenéry se chodili zblízka dívat i zajímaví hosté – jako sportovní ředitel Sparty Jaroslav Hřebík (na fotografii vlevo nahoře).

S farmou do ČFL S Horními Měcholupami postoupil Jindřich Trpišovský do ČFL • Foto archiv Davida Sobiška Společně s Pulpitem slavil Trpišovský postup do první ligy, ale ještě na podzim sezony 2011/12 musel realizační tým skončit. Mladý kouč dostal šanci v divizních Horních Měcholupech, žižkovské farmě, a hned s nimi postoupil do ČFL. Do týmu si z Českého Brodu přivedl i záložníka a bývalého slávistu Davida Sobiška, jenž ho po čase bude zpovídat po zápasech coby reportér stanice O2 TV Sport...

Zpátky na Žižkově Jindřich Trpišovský zpátky na Žižkově, tentokrát už jako hlavní trenér týmu, který se připravoval v náročných podmínkách • Foto Repro O2 TV Sport V létě 2013 byl Žižkov v problémech – a jeho boss Luděk Vinš si nechal doporučit mladého (a levného) trenéra z Horních Měcholup. Byly z toho dvě povedené sezony, v té druhé Viktoria dokonce skončila čtvrtá. A to v nouzi trénovala i v proslulém parku před stadionem nebo na vrchu Vítkově.

Klopp jako vzor Vzor Jindřicha Trpišovského? Jürgen Klopp! • Foto Michal Beránek (Sport) Na Žižkově poprvé Trpišovský začal jako o svém velkém vzoru mluvit o trenérovi Borussie Dortmund Jürgenu Kloppovi, s nímž ho pojil i zvyk nosit kšiltovku. „Nejvíc se mi líbí, jakým způsobem pracuje s hráči, na nic si nehraje,“ tvrdil. Chtěl, aby na to skromný tým z Prahy 3 šel obdobně, stavěl hlavně na mladých, hladových hráčích a hrál ofenzivní, dynamický, přímočarý fotbal.

Tým Trpišovského osvědčený realizační tým: Jaroslav Köstl (uprostřed), další pobočník Zdeněk Houštecký a trenér brankářů Štěpán Kolář (vlevo) • Foto Barbora Reichová (Sport) Ve druhé sezoně na Žižkově se dal dohromady realizační tým, jemuž Trpišovský přezdívá „zaťatá pěst“. Vzal ho s sebou do Liberce a pak i do Slavie. Tvoří ho asistent Jaroslav Köstl (uprostřed), další pobočník Zdeněk Houštecký a trenér brankářů Štěpán Kolář (vlevo). Jeden bez druhého (a třetího, čtvrtého...) nedají ani ránu, každý má jasně dané úlohy a výborně se doplňují.

Přesun do Liberce Jindřich Trpišovský při působení v Liberci • Foto Pavel Mazáč (Sport) Stála o něho Slavia, mocně o něho usiloval Baník. Nakonec se ale Trpišovský v létě 2015 i se svými asistenty přesunul do Liberce. Díky tomuhle angažmá debutoval jako hlavní kouč vyznávající „pracovní“ teplákové či šusťákové soupravy v nejvyšší tuzemské soutěži a vstoupil ve všeobecnou známost. Bingo pro všechny!

Oblíbené kšiltovky Jindřich Trpišovský a jeho oblíbené kšiltovky • Foto Michal Beránek (Sport) Kšiltovka neodmyslitelně k Trpišovskému patří. Sám říká, že mu pomáhá koncentrovat se při utkání a že ho oddělí od okolní vřavy, podle některých se hodí, když ubývá vlasů... V libereckém Slovanu se v každém případě progresivní kouč poprvé dočkal toho, že mu klub dodával pokrývku hlavy ve velkém, a tak si ji mohl dovolit po utkáních házet fanouškům.

Tak vypadala příprava Jindřich Trpišovský při přípravě na utkání Liberce proti Fiorentině • Foto Michal Beránek (Sport) Po nástupu do Liberce JT okamžitě začal sbírat zkušenosti i v Evropské lize. Tu si zkusil také v sezoně 2016/17, v níž byla jedním ze soupeřů ve skupině Fiorentina. A tak v šatně s předstihem visely portréty jejích hráčů, aby si je fotbalisté Slovanu lépe zapamatovali. A když nebyl patřičný snímek, pomohli si „autoři“ jinak...

Trpišovský s Pešánem Dvě výrazné trenérské osobnosti: Filip Pešán a Jindřich Trpišovský • Foto Pavel Mazáč (Sport) V Liberci jednu dobu společně působily dvě výrazné osobnosti, které hrály čím dál větší úlohu v českém fotbale a hokeji. Když Trpišovský v letech 2015-17 velel Slovanu, potkal se se strůjcem sukcesu hokejových Tygrů Filipem Pešánem. Dohromady pro speciální dvojrozhovor je dal i deník Sport a pořídil vzácný společný snímek.

Příchod do Slavie Jindřich Trpišovský při začátcích ve Slavii • Foto Jaroslav Legner (Sport) V prosinci roku 2017 už se Trpišovský a spol. přesunuli do Edenu a vyhlásili za cíl „totální fotbal“. Začátky však byly krušné, provázela je nedůvěra mnohých fanoušků – a hned v prvním zápase v Jihlavě tým prohrál v pořádné slotě 0:1. Drhlo to však jen první půlrok, pak se slávistická mašina nezadržitelně rozjela.

S šéfem Slavie Tvrdíkem Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík s trenérem Jindřichem Trpišovským • Foto Michal Beránek (Sport) Jaroslav Tvrdík byl tím, kdo schválil odvolání Jaroslava Šilhavého a jeho nahrazení Trpišovským, jemuž umožnil přestěhovat do Edenu kus fotbalového Liberce. Vzájemný vztah se časem utužil natolik, že kouč se stal důležitějším než bývalý sportovní ředitel Jan Nezmar. „Je pro mě skutečně nejen trenérem, ale i investičním ředitelem,“ prohlásil o Trpišovském na základě vydařených přestupů Tvrdík. A luxusně svého nejcennějšího podřízeného zaplatil: nová smlouva má znít na cca 1,3 milionu korun měsíčně plus vysoké prémie.

Rituál před utkáním Předzápasový rituál trenéra Jindřicha Trpišovského • Foto Pavel Mazáč (Sport) Je to osobní rituál: před utkáním slávistický trenér poklekne k trávníku, dotkne se ho a pak se pokřižuje. „Kdysi to dělali velcí válečníci. Při vstupu na bitevní pole se chtěli sžít s půdou, která tam je,“ vysvětloval Trpišovský. „Já se tak chci spojit s pozitivními lidmi a přenést na sebe energii těch, kteří nám fandí a drží palce.“

Už dva mistrovské poháry Dva poháry pro mistra ligy už do Edenu poslal, nyní má Jindřich Trpišovský nakročeno ke zlatému hattricku... • Foto Pavel Mazáč (Sport) Dva poháry pro mistra ligy už do Edenu poslal, nyní má Jindřich Trpišovský nakročeno ke zlatému hattricku. Byl by to unikát: v historii samostatné české ligy to nikdo nedokázal, na dvou prvenstvích v řadě skončili Ivan Hašek (Sparta) a Karel Jarolím (Slavia). „Určitě budeme chtít obhájit titul. Máme před sebou obrovskou výzvu v podobě Leicesteru, momentálně špičky anglické ligy. Navíc začne ještě český pohár… Největší výzva je neusnout na vavřínech a dál pracovat,“ vyhlásil Trpišovský mety pro rok 2021 na klubovém webu.

Foto: Pavel Mazáč (Sport)