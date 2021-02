Hnilička poprvé promluvil! Co říká přešlapům? Jak je to se »šťárou« od Babiše?

Konečně prolomil hradbu frází a mlčení a přišel do Interview ČT24 vysvětlit všechny přešlapy Národní sportovní agentury. O »šťáře«, kterou mu teď v úřadě provádí premiér Babiš, nemá Milan Hnilička (47, za ANO) skoro ani páru! O čem všem mluvil?

O kritice od ministrů v Blesku

„Vadí mi, že by pět ministrů hlasovalo pro mé odvolání. Obzvlášť, když jsem téměř se všemi měl velmi intenzivní spolupráci. Ale to je život a není to důvod, abych ten boj vzdal.“

O odvolaných místopředsedech

„Oba byli pod obrovským tlakem. Pro zklidnění situace mi nabídli rezignaci. Probral jsem to s panem premiérem. Pan Babiš hraje roli v celém sportu. On je tím styčným bodem ve vládě. Takže o tom věděl. Nechtěl jsem rezignace přijmout, ale posoudili jsme to a šli dál.“

O auditu, který si vyžádal premiér

„Jsou tam dvě nové místopředsedkyně, ani nevím, jestli to je přímo audit. Seznamují se se situací v agentuře, prochází si smlouvy. Neříkám, že dělají audit. Pevně věřím, že tam žádné nesrovnalosti nejsou. Ale já opravdu nevím, jestli se nějaký audit děje.“

O podpoře od svazů a sportovců

„Proč jmenujete jen to, že mi podporu vyjádřili Miroslav Jansta a fotbalová asociace? Proč nejmenujete třeba Jardu Jágra , který mi osobně volal, ať se neopovážím rezignovat. Oni vědí, kolik práce jsem odvedl. Podporu mi poslalo mnoho klubů a svazů.“

O večírku v hotelu zachyceného Bleskem

„Bylo to hloupé rozhodnutí, moje osobní selhání. Největší pokutu, co jsem zaplatil, je ta osobní. Úředně to zatím se mnou nikdo neřešil. Možná ta nesourodost lidí, co se sešli, mluví sama za sebe. Říkám, byl jsem popřát letitému příteli.“

O 6 milionech pro najatou firmu

„Máme stanoveno 60 zaměstnanců, které v současné době ještě ani nemáme. Máme dnes 10 500 žadatelů o podporu oproti 6000, které byly na ministerstvu školství. Abychom to vypořádali včas, zadali jsme externí výpomoc na administraci. Tak to běžně dělají i na školství.“

Reakce ministra Plagy na vyjádření Milana Hniličky o externí výpomoci:

„Důrazně se ohrazuji proti tvrzení Milana Hniličky , že ministerstvo školství postupovalo stejně jako NSA a využívalo pro formální hodnocení žádostí služeb externí firmy. V roce 2020 zpracovalo 12 zaměstnanců MŠMT cca 7 000 žádostí bez externí firmy.“