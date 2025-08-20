Fotbalové přestupy ONLINE: Slončík už si vybral, je v Hradci. Velký návrat do Baníku
Fotbalové přestupy, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 20. srpna 2025
Souboj o Toma Slončíka podle informací Sportu vyhrál Hradec Králové. Dvacetiletý hráč, který má platný kontrakt v Plzni do léta 2028, dnes absolvoval s týmem první trénink a vyřizuje se mu hostování z Viktorie. V neděli by měl být v základní sestavě proti Olomouci. V Plzni si během přípravy nezískal pevné místo v sestavě a vrací se tam, kde strávil povedené hostování na jaře. Velmi silný zájem měl i Baník, nakonec se hráč rozhodl pro známou adresu na východě Čech.
Baník hlásí velký návrat! Do Ostravy se z polského Rakowa vrací devětadvacetiletý křídelník Srdjan Plavšič, jenž v kádru FCB úspěšně působil v sezoně 2022/23, kdy zaznamenal pět branek a pět asistencí. Nyní Srb přichází na hostování.
„Nebylo to vůbec jednoduché ho sem přivést, stálo to mnoho úsilí a jednání, ale cítíme, že kádr potřebujeme posílit. Jsme rádi, že se to nakonec podařilo. Srki už tehdy v Ostravě výborně zapadl do našeho prostředí, fanoušci ho přijali za svého a na hřišti navíc dlouhodobě ukazoval kvalitu a rozdílovost. Důležité bylo, že i on chtěl do Baníku znovu jít,“ řekl šéf sportovního úseku ostravského klubu Luděk Mikloško.
Je to pár týdnů, co se řešilo, proč Sparta nesáhne do Jablonce a nevykoupí pracovitého šikulu Michala Berana. Ví o něm, to je pochopitelné, ale necítila potřebu personálně zesílit ve středu pole. Nyní je to jinak, během středy by mohl být dotažen příchod Siverta Mannsverka, třiadvacetiletého Nora, který patří Ajaxu Amsterdam. Půjde o hostování s opcí, nyní údajně bez kompenzace. Navíc Kaan Kairinen má nabídku z bundesligy... Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 19. srpna 2025
Senegalský obránce Youssoupha Mbodji zaujal Slavii už po šesti odehraných utkáních ve druhé lize za Jihlavu. Přestupové spekulace potvrdil šéf Vysočiny Lukáš Vaculík, který zároveň prozradil, že o hráče usilovalo až pět klubů. „Mohu potvrdit, že Slavia skutečně o Youssoupha projevila zájem,“ uvedl pro iDnes. Pražský klub by mohl za posilu zaplatit přibližně 30 milionů korun a nabídnout i procenta z případného budoucího prodeje. Významná část této částky by ale připadla hráčovu agentovi a jeho bývalému klubu Évian.
Teplice získaly středního obránce Jakuba Jakubka na přestup z Košic. Dvacetiletý člen slovenské reprezentace do 21 let podepsal smlouvu do roku 2029. Hráč se již zapojil do přípravy a bude k dispozici pro sobotní ligový zápas s Jabloncem. Jakubko je stabilním členem slovenské jednadvacítky, za kterou odehrál také všechny tři zápasy na letošním domácím EURO.
Lechia Gdaňsk je podle polských zdrojů ochotna uvolnit fotbalistu Tomáše Bobčeka i s bonusy za částku 10 milionů eur (přibližně 245 milionů korun). Slovenský útočník je v posledních dnech spojován se zájmem pražské Slavie, uvedená cena by atakovala přestupový rekord polské Ekstraklasy. Více čtěte ZDE>>>
Blíží se Sparta k dotažení další posily? Podle informací nizozemských médií Pražané pracují na příchodu Nora Siverta Mannsverka z Ajaxu. Jak píše De Telegraaf, o třiadvacetiletého záložníka se zajímá také italské Lecce, sám hráč má ale údajně preferovat transfer na Letnou. Podle deníku Sport a webu iSport se má dohoda o bezplatném ročním hostování s opcí na trvalý přestup dotáhnout pravděpodobně do středečního večera.
Alexander Isak po skvělé sezoně v Newcastlu stávkuje. Nechal se slyšet, že za klub už nikdy nenastoupí, a to i v případě, že ho v létě neprodá. Jeho cíl je jasný, vynutit si odchod do Liverpoolu. Více čtěte ZDE>>>
Jamajský křídelník Leon Bailey bude v této sezoně hostovat z Aston Villy v AS Řím. Do italské fotbalové ligy míří s více než stovkou startů v Premier League, přes sto zápasů předtím odehrál i v bundeslize za Leverkusen. Podle agentury ANSA obdržel anglický klub dva miliony eur (48 milionů korun). Pokud klub z italské metropole využije opci na přestup, zaplatí dalších 22 milionů eur (538 milionů korun).
Polský reprezentační obránce Nicola Zalewski se stal necelé dva měsíce po přestupu do Interu Milán hráčem Atalanty Bergamo. Italský fotbalový vicemistr obdržel za třiadvacetiletého beka podle médií 17 milionů eur (416 milionů korun), se začátkem července přitom proměnil Zalewského tehdejší hostování z AS Řím v trvalý přestup za odhadovaných 6,3 milionu eur (154 milionů korun). Klub podmínky transferu nespecifikoval.
Zalewski působil v Interu od února na hostování a odehrál za milánský velkoklub 17 soutěžních zápasů včetně neúspěšného finále Ligy mistrů proti PSG (0:5). Elitní klubovou soutěž si Zalewski zahraje i v této sezoně, Atalanta se do ní kvalifikovala z třetího místa v Serii A.
Zprávy ze dne 18. srpna 2025
Podle informací iSportu z Česka i Polska je Baník v tuto chvíli blízko návratu Srdjana Plavšiče z Rakówa Čenstochová. Příchod devětadvacetiletého záložníka byl dlouhodobě vysněným cílem ostravského klubu, který po odchodu Ewertona do Egypta a hrozícím přestupům Matěje Šína do Alkmaaru a Tomáše Riga do Stoke City hledá kvalitní a zkušenou náhradu. Více čtěte ZDE>>>
Fotbalisty Nottinghamu posílil francouzský útočník Arnaud Kalimuendo, který se sedmým týmem předchozí sezony anglické ligy podepsal pětiletou smlouvu. Nottingham to oznámil na svém webu, podle médií za něj zaplatí Rennes asi 26 milionů liber (zhruba 740 milionů korun).
Třiadvacetiletý mládežnický reprezentant Kalimuendo dal v minulé sezoně za Rennes celkem 18 gólů, ve francouzské lize, kde hrál také za Paris St. Germain a Lens, jich má dohromady na kontě 34 v 93 zápasech. Loni se podílel na stříbru z OH v Paříži.
Zprávy ze dne 17. srpna 2025
Fotbalisty Newcastlu posílil záložník Jacob Ramsey z Aston Villy, která za něj podle BBC obdržela 40 milionů liber (1,14 miliardy korun). Čtyřiadvacetiletý hráč podepsal smlouvu na pět let.
Bývalý anglický mládežnický reprezentant Ramsey byl v Aston Ville od šesti let a za A tým odehrál 167 zápasů. V dresu Newcastlu by předloňský mistr Evropy do 21 let mohl poprvé nastoupit v pondělí 25. srpna proti mistrovskému Liverpoolu.
Fotbalisté Sunderlandu získali do obrany Francouze Nordiho Mukieleho, který přestoupil z Paris Saint-Germain a s nováčkem anglické ligy podepsal čtyřletou smlouvu. Sedmadvacetiletý Mukiele strávil minulou sezonu na hostování v Leverkusenu, odkud už v létě do Sunderlandu přestoupil švýcarský záložník Granit Xhaka. Předtím hrál za Montpellier a Lipsko, na kontě má i jeden reprezentační start.
Řecký fotbalista Christos Zafeiris, který chtěl ze Slavie přestoupit do PAOKu Soluň, nebude vedením Pražanů uvolněný. Nestane se tak dřív než v lednu 2026, jak napsal předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík. VÍCE čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 16. srpna 2025
Posilu získala druholigová Chrudim. Z Ústí nad Labem se v rámci Chance Národní Ligy přesouvá na východ Čech k loňskému účastníkovi baráže o první ligu Adam Čičovský. Sezonu 2022-2023 například strávil v kádru Teplic. V mládežnických kategoriích prošel rovněž Dynamem Drážďany, o čemž vyprávěl pro iSport.
Zprávy ze dne 15. srpna 2025
Zdá se, že Slavia našla náhradu na post levého obránce za El Hadjiho Malicka Dioufa. Podle všeho ji našla v druholigové Jihlavě. Defenzivní řady úřadujícího mistra Chance Ligy by měl podle všeho doplnit senegalský bek Youssoupha Mbodji, který do Vysočiny přišel před sezonou z páté francouzské ligy. S informací, že transfer 190 centimetrů vysokého mladíka je před uzavřením, přišel web inFotbal.cz.
Liverpool přivedl osmnáctiletého stopera Giovanni Leoniho z Parmy. Talentovaný obránce by měl vyjít obhájce titulu v Premier League na 35 milionů eur (855 milionů korun). Leoni debutoval v Serii A teprve v této sezoně, během 17 zápasů vstřelil jednu branku a obdržel také jednu červenou kartu. „Chci se hodně zlepšit s novými spoluhráči v tréninku a poté na hřišti, v Premier League a Lize mistrů,“ řekl mladý Ital pro klubový web.
V Karviné nebude v probíhající prvoligové sezoně pokračovat Lukáš Endl. Slezané dvaadvacetiletého obránce pustili na hostování do Ružomberka. Na síti X zástupci Karviné uvedli, že dohoda zní na rok s tím, že si Endla mohou v zimě stáhnout zpátky.
Argentinský útočník Franco Mastantuono podepsal v den svých 18. narozenin šestiletou smlouvu s Realem Madrid. Španělský velkoklub podle médií za odchovance River Plate zaplatil 45 milionů eur (asi 1,1 miliardy korun). S podpisem smlouvy musel počkat do čtvrtka, kdy se hráč stal plnoletým.
„Je to sen, který jsem vždycky měl. Hrát za největší klub na světě. Děkuji lidem v Argentině, kteří mě sem dostali,“ uvedl Mastantuono.
„Získali jsme jeden z největších fotbalových talentů, které se v posledních letech objevily,“ prohlásil prezident Florentino Pérez při slavnostní prezentaci nového hráče. „Z River Plate vzešlo mnoho legend našeho klubu. V neposlední řadě i náš milovaný Alfredo Di Stéfano, který byl čestným prezidentem Realu Madrid,“ dodal Pérez.