Vicepremiér Jan Hamáček o NSA:

Chceme radikální změnu! Odvolat Milana Hniličku, či neodvolat? Jasné odpovědi se místopředseda vlády Jan Hamáček vyhýbal jako sociální demokrat rovné dani. Zásadní změny v NSA jsou však podle něj nevyhnutelné. Podle šéfa ČSSD vládní koalice žalostný stav agentury právě řeší. „Řešíme budoucnost včetně personálních otázek. Věřím, že se dohodneme na nějakém systémovém řešení. Z mého pohledu to vyžaduje docela radikální změnu. Týká se to celého vedení NSA. Hlasovat o Hniličkovi není nezbytné, pokud se to vyřeší jinak,“ uvedl Hamáček v Otázkách Václava Moravce a dodal, že případné změny v žádném případě nesmí ohrozit fi nance, se kterými svazy a kluby počítají.