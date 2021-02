Chára překonal svůj vzor a má rekord! Ještě ve 43 letech hraje první obranu

Slovenský obránce Zdeno Chára se podle zámořských médií po 14 letech loučí s Bostonem a má přestoupit do Washingtonu • twitter.com

Na konci minulého roku podepsal ve 43 letech smlouvu s Washingtonem a minulý pátek vstřelil první gól za Capitals. Bylo to v utkání proti New York Islanders, kde kariéru v NHL začínal. A 1565. zápas sehrál Zdeno Chára v neděli proti Philadelphii. „Soustředím na přítomnost. Snažím se pomoct zkušenostmi, jež jsem nabral,“ pravil slovenský bek, který se tak v počtu startů posunul do čela žebříčku evropských obránců. Překonal Nicklase Lidströma, svůj velký vzor.

V NHL válí rodák z Trenčína už 23 sezon, z toho třináct působil v Bostonu. Zdeno Chára zvažoval, zda ještě bude pokračovat, jenže s Bruins se nedohodl. Když po něm skočil Washington, spekulovalo se, jak do nabitého týmu zapadne. Dopadlo to tak, že hraje první obranu s Johnem Carlsonem. Ve dvanácti zápasech strávil na ledě v průměru něco přes dvacet minut a po svém parťákovi z tandemu byl druhým nejvytíženějším zadákem mužstva.

„To překvapilo hodně lidí,“ připustila v rozhovoru pro slovenský deník Šport novinářka Samantha Pellová, která píše pro The Washington Post. Chára podle ní přišel hlavně proto, že Capitals ještě před sezonou ztratili jiného zkušeného lídra v brankáři Henriku Lundqvistovi. Do týmu švédskou legendu přivedli z New York Rangers, jenže angažmá záhy zastavily problémy se srdcem a následná operace.

„Capitals se o Cháru zajímali už dřív a vrátili se k němu, jakmile zjistili, že nesouhlasí s pozicí, kterou mu chtěli v Bruins dát, a hledá si jiný klub. Přestože Capitals mají dost zadáků, určitě pomohlo, že přišel lídr, který jednou bude členem Síně slávy. Chára se taky víckrát zmínil, že se mu líbí role učitele. A když něco řekne, všichni poslouchají,“ líčila Pellová.

V minulé sezoně si Caps dost slibovali od Ilji Kovalčuka, tahle mise však nedopadla dobře. Chára po svém příchodu hned připomněl, že je jen hráč do sestavy navíc a určitě nepřišel přebrat tým Alexandru Ovečkinovi. Mluvilo se o tom, že Washington má čtveřici elitních beků danou a že Chára bude nejspíš hrát ve třetí dvojici. Tam sezonu zahájil, teď už je všechno je jinak. Trenér Peter Laviolette využívá Cháru v klíčových momentech, na oslabeních, když tým chce udržet vedení.

„Úvod sezony byl velmi náročný, vlastně jsme neměli kemp, nehrála se příprava. Na smlouvě jsem se dohodl na poslední chvíli a hned nás čekal trip na šest zápasů. Začali jsme dobře, pokud jde o mě, je to jednoduché. Vždycky chci odvést maximum,“ zpovídal se Chára pro slovenský Šport.

Capitals už taky dvakrát nastoupili proti Bostonu. Chára byl od roku 2006 jeho kapitánem, ve službách Bruins získal Norris Trophy a před deseti lety vybojoval Stanley Cup. Brad Marchand před vzájemnými duely žertoval, že medvěda raději nebudou dráždit. Obešly se bez velkých emocí a incidentů. „Bylo to samozřejmě zvláštní. Ale soustředil jsem se na to, co mám dělat a jak pomoct týmu k dobrým výsledkům. Každého soupeře beru stejně,“ uvedl slovenský obr.

V NHL debutoval 19. listopadu 1997 za New York Islanders v Detroitu. Tehdy proti němu nastoupil taky Nicklas Lidström, jehož dodnes pokládá za svůj vzor. „Nejlepší bek, jaký kdy hrál,“ vyznal se Chára při videorozhovoru My Hockey Idol, který s Lidströmem udělali pro Sportsnet.

„Poprvé jsme se potkali při Utkání hvězd. Už přesně nevím, při kterém, ale byl jsem strašně nervózní. Připadalo mi neskutečně, že najednou stojím kousek od něj. Styděl jsem se. Pak jsem k němu přijel a povídám: ,Nicku, ty jsi tak skvělý hráč, strašně tě obdivuju.‘ A on: ‚Vážně?‘ Pak jsem se vrátil na střídačku a říkal si, jak jsem to zbabral,“ smál se Chára.

Sedmkrát získal Lidström cenu pro nejlepšího obránce NHL. Chára ji obdržel v roce 2009. „Hezky se o ni starej,“ řekl mu švédský velikán na slavnostním banketu. „Pokračuj a užívej si to. Hrát hokej je ta nejlepší věc na světě,“ poradil Chárovi, když při videorozhovoru probírali dlouhověkost.

O překonání Lidströmova záznamu se rozepsali hlavně na Slovensku, švédská média řešila tři body útočníka Nicklase Bäckströma. Nikdo z evropských obránců nesehrál víc střetnutí, mezi beky je Chára pátý v historii, ze všech Evropanů druhý za Jaromírem Jágrem, který sehrál 1733 utkání, tedy o 168 víc. Může ho překonat? „Zatím se soustředím na přítomnost. Na to, čeho můžu dosáhnout teď,“ odvětil slovenský velikán.

Nejvíc zápasů obránci 1651 Chris Chelios 1635 Scott Stevens 1615 Larry Murphy 1612 Ray Bourque 1565 Zdeno Chára 1564 Nicklas Lidström 1495 Phil Housley 1457 Glen Wesley 1446 Tim Horton 1417 Luke Richardson

Nejvíc zápasů Evropané 1733 Jaromír Jágr 1565 Zdeno Chára 1564 Nicklas Lidström 1451 Teemu Selänne 1359 Roman Hamrlík 1372 Teppo Numminen 1346 Mats Sundin 1330 Henrik Sedin 1316 Alexej Kovaljov 1314 Bobby Holík

