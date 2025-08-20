Shrnutí 5. kola iSport Fantasy: vládce Memič, Dukla překvapila. 800 Trenérů se zbavilo...
Naskočit do dvou zápasů v jednom hracím kole iSport Fantasy je výhoda. Fotbalisté Viktorie Plzeň i Mladé Boleslavi to potvrdili. I přesto, že týmové výsledky obou klubů nebyly oslnivé. Trio fotbalistů nasbíralo alespoň devatenáct bodů. Do ideální sestavy se dostali i tři zástupci pražské Dukly.
Ideální sestava
Na Julisce se zrodilo překvapení víkendu. Dukla doma porazila Plzeň 2:0. Brankář Matrevics zapsal osm bodů do iSport Fantasy a díky nižší ceně oproti Jedličkovi se poprvé v sezoně vešel do ideální jedenáctky kola. V sestavě ho doplňují obránce Isife, který začíná být žhavým zbožím na trhu, a záložník Čermák.
Velká očekávání měli Trenéři od hráčů Plzně. Právě po zápase na Dukle to vypadalo hrůzostrašně, ale Viktoriáni nakonec doručili body v dohrávce proti Mladé Boleslavi. Memič byl u čtyř gólů, Višinský vstřelil hattrick a defenziva udržela čisté konto.
Do výběru se dostali i dva hráči Boleslavi. Solomon John o víkendu vstřelil tři branky proti Hradci a v součtu obou utkání nasbíral excelentních devatenáct bodů. V týmu ho však mělo pouze 72 Trenérů. Druhým hráčem z Mladé Boleslavi byl Daniel Mareček s deseti body.
Hodnota nejlepší jedenáctky šestého kola byla 71,2 milionu.
Popularita
Přes 1000 Trenérů v minulém týdnu nakoupilo útočníka Albiona Rrahmaniho a obránce Alberta Labíka. Body ale nedoručili, když zapsali pouhý jeden bod.
Trpělivost Trenérům očividně dochází s Matějem Šínem, který ve třech kompletních zápasech nasbíral šest bodů. Před pátým kolem Šína prodalo téměř 800 Trenérů. Na druhou stranu je třeba říci, že Baník čeká dohrávka s Teplicemi a Pardubicemi.
Nepřekvapí, že nejprodávanějším hráčem byl Ondřej Zmrzlý ze Slavie, který definitivně ztratil místo v základní sestavě. Zatímco na startu sezony se Zmrzlého popularita pohybovala okolo 30 %, nyní už je to 12 %.
Co dál?
Baník, Sigmu i Spartu čekají ve čtvrtek evropské zápasy. Buďte tedy pozorní před případnou rotací sestavy o víkendových zápasech. Ostrava pak získala vytouženou posilu v Srdjanu Plavšičovi, který má potenciál být rozdílovým hráčem v iSport Fantasy.
Pokud jste stále pochybovali o tom, jestli jedničkou v útoku Karviné je Gning, nebo Vecheta, už není potřeba. Místo si pro sebe urval Gning, který proti Bohemians vsítil další branku. Momentálně se těší 11,2% popularitě.
Memič odehrál výborný zápas v odvětě proti Rangers a nyní proti Mladé Boleslavi. Minulý ročník ještě v dresu Karviné patřil k nejproduktivnějším hráčům iSport Fantasy. A díky získaným 21 bodům v pátém kole to platí i v aktuálním ročníku. Lze očekávat, že jeho popularita (4,5 %) poroste v nejbližších dnech.
Změna cen
Vybraným hráčům iSport Fantasy se bude hodnota aktualizovat ve čtvrtek kvůli úterní dohrávce. Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní můžeme prozradit, že před šestým kolem se to dotkne například Pavla Kadeřábka či Amara Memiče.
Uzávěrka 6. kola proběhne v sobotu v 15.00 hodin.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|5
|4
|1
|0
|10:4
|13
|2
Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|11
|3
Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|5
Jablonec
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|6
Karviná
|5
|3
|0
|2
|7:5
|9
|7
Plzeň
|5
|2
|2
|1
|12:5
|8
|8
Liberec
|5
|2
|1
|2
|8:8
|7
|9
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|10
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|11
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|12
Ml. Boleslav
|5
|1
|1
|3
|10:16
|4
|13
Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu