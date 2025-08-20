Shrnutí 5. kola iSport Fantasy: vládce Memič, Dukla překvapila. 800 Trenérů se zbavilo...

Předplatné

Shrnutí 5. kola iSport Fantasy: zazářili hráči Boleslavi i Plzně, překvapila Dukla
Denis Višinský (vlevo) oslavuje vstřelený hattrick s plzeňským kapitánem Matějem Vydrou
Denis Višinský (vlevo) oslavuje vstřelený hattrick s plzeňským kapitánem Matějem Vydrou
Denis Višinský a jeho oslava po zkompletování hattricku
Denis Višinský předvádí skvělý výkon v Mladé Boleslavi
Dvougólový střelec Denis Višinský pomáhá zvedat Plzeň z výsledkové krize
Plzeňští fotbalisté se radují ze vstřelené branky
Denis Višinský z Plzně oslavuje gól s parťáky
Denis Višinský slaví druhý gól v utkání proti Mladé Boleslavi
Adam Papoušek
Chance Liga
Naskočit do dvou zápasů v jednom hracím kole iSport Fantasy je výhoda. Fotbalisté Viktorie Plzeň i Mladé Boleslavi to potvrdili. I přesto, že týmové výsledky obou klubů nebyly oslnivé. Trio fotbalistů nasbíralo alespoň devatenáct bodů. Do ideální sestavy se dostali i tři zástupci pražské Dukly.

Ideální sestava

Na Julisce se zrodilo překvapení víkendu. Dukla doma porazila Plzeň 2:0. Brankář Matrevics zapsal osm bodů do iSport Fantasy a díky nižší ceně oproti Jedličkovi se poprvé v sezoně vešel do ideální jedenáctky kola. V sestavě ho doplňují obránce Isife, který začíná být žhavým zbožím na trhu, a záložník Čermák.

Velká očekávání měli Trenéři od hráčů Plzně. Právě po zápase na Dukle to vypadalo hrůzostrašně, ale Viktoriáni nakonec doručili body v dohrávce proti Mladé Boleslavi. Memič byl u čtyř gólů, Višinský vstřelil hattrick a defenziva udržela čisté konto.

Do výběru se dostali i dva hráči Boleslavi. Solomon John o víkendu vstřelil tři branky proti Hradci a v součtu obou utkání nasbíral excelentních devatenáct bodů. V týmu ho však mělo pouze 72 Trenérů. Druhým hráčem z Mladé Boleslavi byl Daniel Mareček s deseti body.

Hodnota nejlepší jedenáctky šestého kola byla 71,2 milionu.

Popularita

Přes 1000 Trenérů v minulém týdnu nakoupilo útočníka Albiona Rrahmaniho a obránce Alberta Labíka. Body ale nedoručili, když zapsali pouhý jeden bod.

Trpělivost Trenérům očividně dochází s Matějem Šínem, který ve třech kompletních zápasech nasbíral šest bodů. Před pátým kolem Šína prodalo téměř 800 Trenérů. Na druhou stranu je třeba říci, že Baník čeká dohrávka s Teplicemi a Pardubicemi.

Nepřekvapí, že nejprodávanějším hráčem byl Ondřej Zmrzlý ze Slavie, který definitivně ztratil místo v základní sestavě. Zatímco na startu sezony se Zmrzlého popularita pohybovala okolo 30 %, nyní už je to 12 %.

Co dál?

Baník, Sigmu i Spartu čekají ve čtvrtek evropské zápasy. Buďte tedy pozorní před případnou rotací sestavy o víkendových zápasech. Ostrava pak získala vytouženou posilu v Srdjanu Plavšičovi, který má potenciál být rozdílovým hráčem v iSport Fantasy.

Pokud jste stále pochybovali o tom, jestli jedničkou v útoku Karviné je Gning, nebo Vecheta, už není potřeba. Místo si pro sebe urval Gning, který proti Bohemians vsítil další branku. Momentálně se těší 11,2% popularitě.

Memič odehrál výborný zápas v odvětě proti Rangers a nyní proti Mladé Boleslavi. Minulý ročník ještě v dresu Karviné patřil k nejproduktivnějším hráčům iSport Fantasy. A díky získaným 21 bodům v pátém kole to platí i v aktuálním ročníku. Lze očekávat, že jeho popularita (4,5 %) poroste v nejbližších dnech.

Změna cen

Vybraným hráčům iSport Fantasy se bude hodnota aktualizovat ve čtvrtek kvůli úterní dohrávce. Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní můžeme prozradit, že před šestým kolem se to dotkne například Pavla Kadeřábka či Amara Memiče.

Uzávěrka 6. kola proběhne v sobotu v 15.00 hodin.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta541010:413
2Slavia53209:311
3Zlín53118:510
4Olomouc53114:210
5Jablonec52306:39
6Karviná53027:59
7Plzeň522112:58
8Liberec52128:87
9Bohemians52033:76
10Slovácko51224:55
11Dukla51223:55
12Ml. Boleslav511310:164
13Teplice41035:83
14Hr. Králové50236:102
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

