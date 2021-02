Tak tenhle večírek se nepovedl. Skupina mladých lidí popíjela v italské Veroně a jejich veselí si vyžádalo krutou daň. Fotbalista prvoligového Hellasu Andrea Gresele (18) leží ve kritickém stavu v nemocnici.

Osudným se mu stalo dovádění s kamarády ve vlakové stanici Porta Vescovo, kde se snažil uhranout partu nebezpečnou akrobacií. Obránce vylezl na vagón odstaveného nákladního vlaku, kde ho zasáhl elektrický výboj z napájecího systému. V bezvědomí spadl z výšky čtyř metrů.

Od pondělka leží na jednotce intenzivní péče. Otok mozku už měl operován. Ale má i další velmi vážná zranění; zlomený obratel i řadu popálenin.

„Jsou to všechno tiché děti. Jen se chtěly pobavit po roce, kdy byly zavřeny doma,“ řekl L’Arena fotbalistův tatínek Diego. „Kdyby Andrea věděl, že tam kabely jsou, nikdy by tam nelezl. Je to klidný, vyrovnaný kluk. Možná víc, než většina jeho vrstevníků. Každý ho takhle zná,“ dodal zdrcený otec.

Za naději italského fotbalu se modlí nejen jeho nejbližší, ale také veronský klub. „Jsme s tebou, všem tvým blízkým a těm, kdo tě milují,“ napsali zástupci Hellasu na twitterový účet týmu, za který hraje i český reprezentant Antonín Barák.