Tragédie, talent (18) nadosmrti ochrnul. Z lůžka poslal silný vzkaz

Norský hokej přišel o talentovaného obránce. Mats Hildisch (18) po nešťastném nárazu do brankové konstrukce je trvale ochrnutý • twitter.com

Norský obránce Mats Hildisch měl do osudného nárazu do branky před sebou slibnou kariéru • instagram.com/@matshildisch1

Teprve osmnáctiletý norský hokejista Mats Hildish po nárazu do brankové konstrukce zůstane trvale ochrnutý • instagram.com/@matshildisch1

Norský hokej schytal v těžkých časech koronaviru další ránu. Během okamžiku se musel se slibně rozjetou kariérou rozloučit teprve osmnáctiletý obránce Mats Hildisch. Během sobotního zápasu juniorky týmu Frisk Asker si mladý Nor při nárazu do brankové konstrukce způsobil vážně zranění, kvůli kterému zůstane už natrvalo ochrnutý. Tragická zpráva ze Skandinávie chytá za srdce celý hokejový svět.

Nepříjemná, ale zcela běžná herní situace navždy ovlivnila život mladičkého hokejisty. Mats Hildisch se těžce zranil v utkání s juniorkou Lörenskogu, když mířil sám na branku. Před gólmanem si však plně soustředěný norský bek nevšiml soupeře, který do něj narazil, čím ztratil rovnováhu a při pádu v plné rychlosti to hlavou napálil do brankové konstrukce. Po chvíli, kdy se nehybně ležící talent Askeru nezvedal z ledu, sudí okamžitě přerušil hru.

Mladík byl zdravotníky následně převezen do nemocnice v Oslu, kde v neděli podstoupil operaci páteře. I přes veškerou snahu lékařů nešlo zabránit trvalým následkům vážného zranění. Hildischova rodina se dozvěděla zdrcující diagnózu - poraněná mícha a zlomený krční obratel. Nadějná kariéra hráče, který začal pronikat do mládežnické reprezentace Norska a připsal si i první start za áčko Frisku, se rozplynula.

Ochrnutý Hildisch ale přijal krutý osud statečně. Po probuzení z narkózy zveřejnil na svém Instagramu fotku z lůžku s dojemnou zprávou. „Jak mnozí z vás vědí, utrpěl jsem vážné zranění - zlomený krční obratel a poranění míchy. V pondělí mě převezou do rehabilitačního centra a jsem připraven pracovat víc než kdy jindy. Děkuji za vaši podporu, velmi mi pomáhá,“ napsal odhodlaně rodák z Askeru.

Z tragické události je otřesený i celý klub. Hildischův trenér Vidar Wold je bezpochyby ještě nyní šokovaný ze ztráty nadaného svěřence. Hned po incidentu ale zdůraznil, že ze strany soupeře nešlo o úmyslný faul. „Mats mířil k brance. Soustředil se jen na branku, když se s ním střetl soupeř a srazil ho k ledu. Je to akce, kterou děláme v hokeji každý. Tentokrát však s hrozným a smutným koncem. Rozhodně to nebylo nic zákeřného,“ popsal kouč situaci webu budstikka.no.

Wold, bývalý reprezentační gólman dal později na Twitter snímek ze stadionu Frisku, kde klub pověsil transparent s Hildischovým číslem 7, aby podpořil ochrnutého odchovance. Podporu vyjádřily i další osobnosti norského hokeje, připomněl se ostřílený reprezentant Patrick Thoresen a především Mats Zuccarello, největší současná hvězda Norska a útočník Minnesoty se vzkazem: „Hokejová rodina stojí za tebou! Všichni jsme ve tvém týmu v nejdůležitějším zápase, kterému nyní čelíš Matsi!“

Podobná zranění bohužel nejsou ničím neobvyklým ani v českém hokeji. Fanouškům se jistě vybaví tragický osud obránce Luďka Čajky, který 5. ledna 1990 v zápase na hřišti Košic při snaze zabránit zakázanému uvolnění ošklivě narazil do mantinelu za brankou. Po náročném boji lékařů zadák, který měl namířeno do NHL, svému zranění 14. února podlehl. Bylo mu 26 let.

O jedenáct let později byl nešťastně faulován zezadu útočník Třebíče Tomáš Zelenka. V play off první ligy ho bek Marian Morava z Jihlavy poslal hlavou napřed do hrazení. Odchovanec Litvínova je kvůli vážnému zranění krční páteře od února 2001 upoután na invalidním vozíku.

