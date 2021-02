Zemřel mi na telefonu: Mrazivá vzpomínka Petra Svěceného na oblíbeného »Příbu«

Už je to devět dlouhých let, co fotbalovou branží otřásla zpráva o nenadálé smrti jednoho z mála čestných ve velkém fotbale, místopředsedy fotbalové Sparty a nejvěrnějšího fanouška pražské Bohemky Lukáše Přibyla (†33).

„Devět let! Telefonát, který zůstal nedokončen. Pamatuju si každé slovo z něj,“ vzpomínal na Twitteru sportovní komentátor a moderátor O2 TV Sport Petr Svěcený. Právě on s oblíbeným a dobrosrdečným »Příbou« mluvil naposledy. Jejich hovor měl ale ten nejsmutnější konec.

„Najednou se spojení jakoby přerušilo. Slyšel jsem ho, jak dýchá, ale neodpovídal mi,“ popisoval tehdy Svěcený, který s Přibylem prožil léta spolupráce ve sportovní redakci České televize, nejsmutnější konverzaci jeho života.

Podle lékařů postihla vždy usměvavého čahouna fatální srdeční příhoda. Když záchranáři přijeli do jeho kanceláře na Letné, jejich péče už byla marná. Nebylo pomoci. Lukáš opustil nejen sportovní rodinu, ale hlavně tu svoji v čele s milovanou manželkou Zorku a tehdy roční dcerkou Beatou.

„Děkuji ti Lukáši, za tu úžasnou bytost, která je ti tolik podobná a je tak mimořádná a báječná, že mi dělá radost každým dnem a čím dál tím víc,“ vyznala se Zorka bezmála pět let po smrti jeho milovaného manžela.

Právě tehdy chytla nový životní impuls, když jí osud do cesty poslal tehdejšího lékaře fotbalové reprezentace do devatenácti let Františka Fornůska, s nímž vychovává čtyřletého synka Frantu.

„Musím poděkovat roku 2016, který mi přinesl nového chlapečka a lásku do života. Uzavřel se tak jeden kruh a právě on mi vyplnil tu nepopsatelnou ztrátu, hlubokou ránu a jizvu v srdci,“ napsala na sociální sítě Zorka.

V úterý prostřednictvím Facebooku nasdílela dojemnou vzpomínka na svého Lukyho. Krátké video plné bijících růžových srdíček.

Nikdy nezapomeneme…