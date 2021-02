Zástupy fanynek, on má však oči jen pro tu jedinou. Srdce legendy MotoGP Valentina Rossiho (42) tluče pro nádhernou Francescu Novellovou (27). A modelka jeho lásku naplno opětuje. S »doktorem« plánuje miminko, do svatby se ale nehrne.

Jeden by myslel, že si půvabná modelka ve svých představách maluje královskou veselku, jenže chyba lávky. „Pro mě to není podstatné. Jestli se to stane, tak fajn, ale nejdůležitější je, že se milujeme a k tomu nepotřebujeme mít prsten na ruce,“ vykládala pro televizní program Canale 5.

Zatímco téma svatba nechává otevřené, o jednom má jasno. „Tahle touha je součástí žen a já nejsem výjimka. Mám tenhle sen, ale jsem stále mladá. Uvidíme, co přinese čas,“ usmívá se brunetka, která vzpomenula na začátky s božským Valentinem. „Potkali jsme se náhodou. Přátelé nás představili, ale nebyla to láska na první pohled. Pak jsme se dali dohromady a po ročním vztahu si uvědomili, že nám je spolu fajn, proto jsme se zasnoubili,“ dodala.