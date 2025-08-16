Z fanouška mistra je zase hráč. Divný pocit, přiznává bek Komety, jenž vynechal play off
Nadšeně hlásí: Jsem zpátky! Tomáš Bartejs (32) od konce minulého roku kvůli zranění ramena nehrál, tažení Komety za titulem sledoval v civilu. „Byl jsem fanoušek číslo jedna,“ usměje se v rozhovoru pro web iSport. S týmem ke konci sezony trénoval, ale do akce se nedostal. Až nyní naplno bojuje o místo v sestavě mistra. Pokud bude zdravý, získá ho.
S týmem žil, i když mu zdravotní lapálie neumožnily prožít slastný závěr ročníku na ledě. „Bylo to těžké na hlavu,“ přiznává obránce Tomáš Bartejs, jehož pauza byla nakonec delší, než se předpokládalo. Už je v pořádku, naskočil do obou přípravných utkání úřadujícího šampiona. Ve Zlíně byl dokonce vyhlášený nejlepším hráčem Brna. „Spravedlivé ocenění,“ uvedl kouč Kamil Pokorný.
Pro Bartejse to je restart po osmi měsících bez ostrého zápasu. „Jestli jsem v ideální formě?“ reaguje s úsměvem na dotaz. Jasně, že není. Ale dělá vše pro to, aby v září na startu extraligy byl. Trenér mu věří, napevno s ním počítá. „Každý zápas mu vylepšuje vnímání na ledě a jeho hru, která je hodně dobrá, pokud je v top formě,“ sdělil Pokorný.
Velkou komeťáckou jízdu na trůn sledoval zkušený zadák zblízka. S mužstvem jezdil v play off na všechny tripy, absolvoval společné tréninky. Dostal se do stavu, kdy mohl zaskočit. „Byl jsem připravený hrát, kdyby bylo potřeba. Ale všichni obránci byli zdraví, takže jsme nemuseli riskovat. Snažil jsem se pro spoluhráče udělat nějaký servis,“ prohlásil.
Při závěrečných oslavách se však víceméně držel zpátky. Cítil se zvláštně. Jako takový vítěz-nevítěz. V základní části stihl třicet startů (0+6), jenže od ledna nenastoupil ani jednou. Zdraví ho zastavilo, léčení horní končetiny trvalo měsíce. Takže když spoluhráči juchali s fanoušky a užívali si slávy, rodák z Trebíče stál opodál. Nebyl tahounem oslav.
„Byl to samozřejmě divný pocit,“ přiznal. „Vyhráli jsme titul, klukům jsem to moc přál. Bylo to něco úplně jiného, než kdybych u toho byl přímo na ledě. Tohle jsou zážitky, které člověk v kariéře mockrát nezažije.“
Kádr Komety se po senzační sezoně skoro vůbec neproměnil. „To je dobře,“ kvitoval. Přišli jen brankář Aleš Stezka, obránce Filip Král a útočník Tomáš Zohorna. Nový kontrakt si během vyřazovací části vyhrál třebíčský Radim Ferda. Mistři jsou připraveni na obhajobu. Včetně uzdraveného Bartejse, jenž se před minulou sezonou vrátil do Brna z dvouleté štace v Karlových Varech.