Předplatné

Čech vzpomíná na zesnulého kouče Costu (†53): Měl rád tvrdost, ale snažil se být férový

Bývalý český fotbalista Tomáš Smola vzpomíná na angažmá v Rumunsku pod nedávno zesnulým portugalským koučem Jorgem Costou
Bývalý český fotbalista Tomáš Smola vzpomíná na angažmá v Rumunsku pod nedávno zesnulým portugalským koučem Jorgem CostouZdroj: koláž iSport.cz
Zesnulý Jorge Costa (vlevo) drží pohár pro vítěze Ligy mistrů v roce 2004
Tomáš Smola v dresu Baníku v sezoně 2019/20
Georges Mandjeck poprvé v této sezoně nastoupil za Spartu. Na fotce s Tomášem Smolou
Tomáš Smola na Malta Cupu 2020
Tomáš Smola během Malta Cupu 2020
Tomáš Smola (vpravo) a Nemanja Kuzmanovič (vlevo) oslavují vstřelenou branku
7
Fotogalerie
Martin Pešout
Zahraničí
Začít diskusi (0)

Na začátku srpna fotbalový svět zarmoutilo úmrtí Jorgeho Costy, kapitána Mourinhova Porta při vítězstvích v Poháru UEFA 2003 a v Lize mistrů o rok později. Portugalec s Portem, kde do svého předčasného a šokujícího skonu v 53 letech dělal ředitele, také osmkrát vyhrál domácí ligu, získal bronz na EURO 2000 a zúčastnil se MS 2002. Jako jeden z mála Čechů se s ním osobně setkal bývalý útočník Tomáš Smola při společném angažmá v rumunském týmu Gaz Metan Medias v sezoně 2020-21.

Lounský rodák Tomáš Smola si zahrál českou první ligu za Opavu a Baník Ostrava, vydal se rovněž na zahraniční angažmá. V Rumunsku působil spolu s Lukášem Droppou a Ondřejem Bačem ve dvou sezonách v rozmezí let 2020 až 2022.

Při svých začátcích v Mediasu, ve městě známém pro těžbu zemního plynu, jej vedl právě Jorge Costa, jenž na jihovýchodě Evropy strávil několik měsíců a odkoučoval zde šestnáct ligových zápasů, než se vrátil zpátky domů do portugalského Farense. Paradoxní je, že Costa tehdy na lavičce nahrazoval Dušana Uhrina mladšího. Medias v loňském ročníku sestoupil z tamní nejvyšší soutěže a zbankrotoval. Smola tam ale před pár lety zažil ještě veselejší časy.

Costa se do Rumunska podle Smoly snažil přetáhnout tvrdší styl portugalského fotbalu na rozdíl od rumunského pojetí, které není tolik založené na fyzičce a taktice jako spíš na hraní s míčem a technice.

„Přivedl si do klubu svoje hráče. Pro mě byla zkušenost pod ním trénovat. Bylo to jiné než v Česku. Měl rád tvrdost, což mně vyhovovalo. Naopak rumunští hráči jsou spíš hračičkové s balonem a tvrdost jim neseděla,“ říká Smola.

Hvězdnou kariéru nedával na odiv

„Costa vyznával důrazný styl fotbalu možná i proto, že sám byl špičkovým stoperem. Párkrát jsem pod ním nastoupil v rumunské lize. Zažil jsem ho u mužstva asi půl roku, pak dostal nabídku z Portugalska,“ pokračuje hráč, který sám platil za důrazného bijce.

Mourinhův oblíbenec a jeho někdejší kapitán v Portu si v Rumunsku na hvězdné manýry nepotrpěl. Přestože měl za sebou hvězdnou kariéru, nedával ji na odiv. „Pokud jde o moje poznatky, choval se ke všem stejně, snažil se být férový,“ vzpomíná český fotbalista.

Navzdory tomu, že Costu poznal jen na krátkou dobu, hrát pod vedením takové persony bylo pro Smolu velkým zážitkem. I proto jej zpráva o Portugalcově nečekaném úmrtí pochopitelně zasáhla. „Samozřejmě jsem to zaregistroval, protože tahle smutná událost proběhla médii. Nebudu lhát, že by mě to nezaskočilo. Třiapadesát let – to je fakt málo.“

Sám Smola dlouho působil v nižších soutěžích a do první ligy se dostal až v 29 letech. V Ostravě si ale následně zahrál s dalšími vítězi Champions League, Markem Jankulovskim a Milanem Barošem.

Po skončení aktivní kariéry se vydal na dráhu trenéra. V minulé sezoně vedl třetiligového nováčka z Chomutova, s nímž však sestoupil. „Domluvili jsme se, že skončím a nyní si dávám pauzu. Užívám si volno, ale počítám, že časem se k trénování vrátím,“ uzavírá s výhledem na budoucí vyhlídky.

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů