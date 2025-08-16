Čech vzpomíná na zesnulého kouče Costu (†53): Měl rád tvrdost, ale snažil se být férový
Na začátku srpna fotbalový svět zarmoutilo úmrtí Jorgeho Costy, kapitána Mourinhova Porta při vítězstvích v Poháru UEFA 2003 a v Lize mistrů o rok později. Portugalec s Portem, kde do svého předčasného a šokujícího skonu v 53 letech dělal ředitele, také osmkrát vyhrál domácí ligu, získal bronz na EURO 2000 a zúčastnil se MS 2002. Jako jeden z mála Čechů se s ním osobně setkal bývalý útočník Tomáš Smola při společném angažmá v rumunském týmu Gaz Metan Medias v sezoně 2020-21.
Lounský rodák Tomáš Smola si zahrál českou první ligu za Opavu a Baník Ostrava, vydal se rovněž na zahraniční angažmá. V Rumunsku působil spolu s Lukášem Droppou a Ondřejem Bačem ve dvou sezonách v rozmezí let 2020 až 2022.
Při svých začátcích v Mediasu, ve městě známém pro těžbu zemního plynu, jej vedl právě Jorge Costa, jenž na jihovýchodě Evropy strávil několik měsíců a odkoučoval zde šestnáct ligových zápasů, než se vrátil zpátky domů do portugalského Farense. Paradoxní je, že Costa tehdy na lavičce nahrazoval Dušana Uhrina mladšího. Medias v loňském ročníku sestoupil z tamní nejvyšší soutěže a zbankrotoval. Smola tam ale před pár lety zažil ještě veselejší časy.
Costa se do Rumunska podle Smoly snažil přetáhnout tvrdší styl portugalského fotbalu na rozdíl od rumunského pojetí, které není tolik založené na fyzičce a taktice jako spíš na hraní s míčem a technice.
„Přivedl si do klubu svoje hráče. Pro mě byla zkušenost pod ním trénovat. Bylo to jiné než v Česku. Měl rád tvrdost, což mně vyhovovalo. Naopak rumunští hráči jsou spíš hračičkové s balonem a tvrdost jim neseděla,“ říká Smola.
Hvězdnou kariéru nedával na odiv
„Costa vyznával důrazný styl fotbalu možná i proto, že sám byl špičkovým stoperem. Párkrát jsem pod ním nastoupil v rumunské lize. Zažil jsem ho u mužstva asi půl roku, pak dostal nabídku z Portugalska,“ pokračuje hráč, který sám platil za důrazného bijce.
Mourinhův oblíbenec a jeho někdejší kapitán v Portu si v Rumunsku na hvězdné manýry nepotrpěl. Přestože měl za sebou hvězdnou kariéru, nedával ji na odiv. „Pokud jde o moje poznatky, choval se ke všem stejně, snažil se být férový,“ vzpomíná český fotbalista.
Navzdory tomu, že Costu poznal jen na krátkou dobu, hrát pod vedením takové persony bylo pro Smolu velkým zážitkem. I proto jej zpráva o Portugalcově nečekaném úmrtí pochopitelně zasáhla. „Samozřejmě jsem to zaregistroval, protože tahle smutná událost proběhla médii. Nebudu lhát, že by mě to nezaskočilo. Třiapadesát let – to je fakt málo.“
Sám Smola dlouho působil v nižších soutěžích a do první ligy se dostal až v 29 letech. V Ostravě si ale následně zahrál s dalšími vítězi Champions League, Markem Jankulovskim a Milanem Barošem.
Po skončení aktivní kariéry se vydal na dráhu trenéra. V minulé sezoně vedl třetiligového nováčka z Chomutova, s nímž však sestoupil. „Domluvili jsme se, že skončím a nyní si dávám pauzu. Užívám si volno, ale počítám, že časem se k trénování vrátím,“ uzavírá s výhledem na budoucí vyhlídky.