Příběh Rossiho (†64): dva roky jen trénoval, odepsali ho, ale úžasně se vrátil

Fotbalový svět přišel o další legendu. Ve věku 64 let odešel bývalý italský reprezentant Paolo Rossi, vítěz Zlatého míče a mistr světa z roku 1982 • twitter.com

Bývalý italský reprezentant Paolo Rossi (uprostřed) při uvedení do fotbalové Síně slávy • profimedia.cz

Paolo Rossi (vlevo) a Diego Maradona během utkání mistrovství světa. Obě legendy odešly na konci roku 2020 do fotbalového nebe • profimedia.cz

Ve věku 64 let odešla do fotbalového nebe italská legenda Paolo Rossi (vlevo) • profimedia.cz

Dva týdny po skonu nejlepšího hráče mistrovství světa 1986 v Mexiku Diega Maradony odešla i hlavní hvězda šampionátu, který se konal ve Španělsku o čtyři roky dřív. Ve věku 64 let zemřel bývalý italský reprezentant Paolo Rossi, jehož příběh by si díky své dramatičnosti a pointě zasloužil zfilmovat. Vlastně je divné, že to ještě nikdo neudělal.