ONLINE: Diouf debutuje za West Ham, Souček na střídačce. Liverpool uctil Jotu výhrou

El Hadji Malick Diouf nastupuje v základu West Hamu už v prvním utkání sezony
El Hadji Malick Diouf nastupuje v základu West Hamu už v prvním utkání sezonyZdroj: profimedia.cz
Federico Chiesa rozhodl v nastavení
Antoine Semenyo snížil za Bounemouth
Fanoušci Liverpoolu vzdávají holt zesnulému Diogu Jotovi
Fotbalisté Liverpoolu vstupují do nové sezony Premier League s černou páskou na uctění památky Dioga Joty
Fanoušci Liverpoolu během úvodního utkání nové sezony Premier League
Fanoušci Liverpoolu na zesnulého Dioga Jotu nezapomenou
Coady Gakpo zvýšil na 2:0
iSport.cz, ČTK
Anglie - Premier League
Čekání všech fotbalových fanoušků je u konce. Nová sezona Premier League začala! Po úvodním duelu, ve kterém úřadující šampion z Liverpoolu vyhrál 4:2 nad Bournemouthem je v sobotu na programu pět zápasů. V dresu West Hamu se poprvé po přestupu ze Slavie představuje El Hadji Malick Diouf na hřišti Sunderlandu. Na střídačce je naopak Tomáš Souček. Startuje i Tottenham s brankářem Antonínem Kinským. Večer se představuje Manchester City proti Wolverhamptonu. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSportu.

Pocta Jotovi i zachránce Chiesa

Mistrovský Liverpool vstoupil do nové sezony anglické fotbalové ligy ubojovanou výhrou 4:2 nad Bournemouthem. Vítězný gól vstřelil až v 88. minutě střídající Federico Chiesa. Hosté předtím díky dvěma brankám Antoinea Semenya vyrovnali z 0:2 na 2:2.

Před výkopem si na Anfieldu připomněli památku dlouholeté liverpoolské opory Dioga Joty a jeho bratra Andrého Silvy, kteří v červenci tragicky zahynuli při autonehodě. Fanoušci během chvíle ticha drželi na dvou tribunách plakáty s iniciálami sourozenců a jejich čísly "DJ20" a "AS30" a hráči Liverpoolu stáli s rukama kolem ramen kolem středového kruhu. Fotbalisté obou mužstev nastoupili s černými páskami, které měl i domácí realizační tým v čele s trenérem Arne Slotem.

SESTŘIH: Liverpool - Bournemouth 4:2. Chiesa zachránil mistrovi výhru na úvod sezony • Canal+ Sport

