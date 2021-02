Je spokojený a nijak se tím netají. „Nic mi nechybí, mám partnerku, kterou miluji,“ má Jaromír Jágr (49) jasno. Jenomže i muž, který má všechno, by hezkým dárečkem k dnešním narozeninám jistě nepohrdnul. Co by hokejové legendě mohlo udělat radost?

Dědic trůnu

Láska s Dominikou (25) jen kvete, ale co rodina? „Jestli přijde, tak přijde. Jestli nepřijde, tak nepřijde...,“ nechává Jágr všechny možnosti otevřené. „Věci se neplánují,“ usmívá se.

Venkovní mač

Postup do extraligy s Kladnem je jasný cíl. A pak? Winter Classic ve Špindlerově mlýně, které o rok odsunul covid. „To si nemůžu nechat ujít, a tak ještě nemůžu skončit,“ slibuje, že do padesátky na ledě vydrží.

Fanoušci v ochozech

Hokej bez fanoušků Jágra nebaví. „Je to, jako když máš sex s kondomem. Splní to očekávání, ale nemáš z toho žádný zážitek,“ mudruje slavná osmašedesátka, kterou by otevřený zimák potěšil!

Nová střecha

Coby majitel Kladna zoufale touží po rekonstrukci stařičkého stadionu, novou střechu za půl miliardy mu osobně jezdí slibovat politici. „Není to žádná paráda,“ vadí Jágrovi současný vztah.

Napravené vztahy

Jágr se ve zlém rozešel se synovcem Jiřím Kallou, teď už bývalým marketingovým manažerem Kladna. „Obklopil se lidmi, kteří ho plácají po ramenou,“ vyčítal Kalla strýci v rozhovoru pro Extra.cz.