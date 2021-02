Narozeniny, dva góly Spartě a nejlepší sezona. Vondráček ve Varech září

Dnes slaví kulatiny – 30 let! O den dřív si nadělil parádní dárek v podobě dvou branek do sítě extraligového lídra. Tomáš Vondráček setnul Spartu, hlavně jeho vyrovnání v oslabení minut před koncem bylo parádní. Všem ujel a dorovnal už zdánlivě ztracený duel. „Síly už jsem moc neměl, pak jsem to pět minut rozdýchával,“ usmíval se po výhře 4:3 v nájezdech. Jak hodnotil výkon dvou 16letých debutantů v dresu Karlových Varů?

Jak chutná vydřená výhra?

„Parádně! Bylo to z naší strany skvěle odbojované! Jsme šťastní za ty dva body. Pro konec sezony nás to psychicky posílí, snad budeme takhle šlapat v každém dalším zápase.“

Zápas už se zdál ztracený, když jste necelé dvě minuty před koncem prohrávali o gól a rozhodčí vás poslali do čtyř. Pak jste ale všem ujel a vyrovnal…

„Říkali jsme si s Vencou (Skuhravým), že zkusíme zariskovat. Vysoko je napadat, vytláčet od nás z pásma. Byl to super pocit, že to takhle vyšlo. Každý takhle otočený zápas je ohromně pozitivní.“

Kde se ve vás vzala v závěru večera ještě síla na takový sprint?

„No, popravdě už jsem moc sil neměl, pak jsem to pět minut vydýchával na střídačce. (smích) Ještě, že pak byla před prodloužením přestávka.“

Navíc jsem slyšel, že na rozdíl od ostatních klubů se u vás v trénincích pořádně šlape. Jinde to jsou spíše rozbruslení, u vás dvoufázové drily.

„Je to tak, šlape se do toho slušně. Trenéři nám nachystali dobré tréninky. Kondičně je to náročné, doufám, že nás to dobře připraví na play off.“

Vy jste se díky dvěma trefám do sítě Sparty v sezoně prosadil už patnáctkrát. Co stojí za nejlepší sezonou za poslední roky?

„Ve Varech mi to sedí. Pasuje mi náš útočný styl. Za každý gól jsem rád. Je k tomu potřeba štěstí, spoluhráči. Všechno to zapadá, jsem za to fakt rád.“

Zpátky k zápasu… debutovali za vás dva šestnáctiletí útočníci Kulich s Rymonem. Radil jste jim něco před ostrou premiérou na ledě lídra?

„Zhostili se toho zápasu parádně. Na to kolik jim je, neměli z ničeho strach. Do všeho lítali, takhle to má být. Říkal jsem klukům, ať se ničeho nebojí. Že nic horšího, než že udělá chybu, a padne gól, se nemůže stát.“

Čeká je tučné zápisné?

„To nevím. Odvíjí se to od toho, kolik mají peněz. V tomhle případě, když jim je šestnáct asi spíš od toho, jestli něco dají rodiče. (úsměv) Myslím, že táta od Dominika Rymona má hospodu, tak třeba něco přijde do kabiny.“

Kromě dvou mladíků podal vynikající výkon také brankář Vladislav Habal.

„Rozhodně! Odchytal to parádně, strašná jistota vzadu. I ty nájezdy… proti tak kvalitním hráčům, jako má Sparta. On jim vůbec nedal šanci, všech šest pochytal. To je fakt paráda.“

SESTŘIH: Sparta Praha - Karlovy Vary 3:4sn. Série devíti výher končí. Západočeši opět šokovali lídra

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:14. Polášek, 25:30. Forman, 26:30. Košťálek Hosté: 00:38. Koblasa, 28:54. Vondráček, 58:54. Vondráček, . Černoch Sestavy Domácí: Salák (Machovský) – Tomáš Dvořák, Jurčina (A), Košťálek, Polášek, M. Jandus, O. Němec, Kalina – Sobotka, Horák, Řepík (C) – Kudrna, Sukeľ, Říčka – Rousek, Pech (A), Forman – Dvořáček, Vitouch, Zikmund. Hosté: Habal (Hamrla) – Weinhold, Šenkeřík, D. Mikyska, Plutnar, Zábranský, Kowalczyk, Klejna – Hladonik, Kulich, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Rymon, Skuhravý (C), Vondráček (A) – Redlich, Osmík, M. Zabloudil. Rozhodčí Vrba, Jeřábek – Rampír, Špringl. Stadion O2 arena, Praha 9 (Libeň)

