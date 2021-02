Nečekané doznání sporťáka Otakara Černého (†77): Pomohl mi Milouš Jakeš!

S komunisty to Otakar Černý (†77) lehké neměl. Po převratu v roce 1948 přišla jeho maminka o módní salon a děda o truhlářskou dílnu. A sám Ota pak kvůli podepsanému panfletu z vojny i o stálé místo v televizi.

„V roce 1971 jsem vyhrál konkurz na interního redaktora. Ve 12 hodin mě přijali a v jednu hodinu mě předsedkyně KSČ Davidová vyhodila. Protože zjistila, že jsem na vojně odmítl vstoupit do KSČ,“ kroutil Černý hlavou. Pak se mu ovšem dostalo nečekaného zastání. Na radu kamarádů se totiž obrátil na svého poslance, kterým byl slavný pohlavár Milouš Jakeš (†97).

„On mi řekl, že je samozřejmě chyba, že jsem do strany nevstoupil, ale zajistil mi, že jsem mohl v televizi pokračovat jako externista,“ povídal Černý s tím, že tím dost zmátl své televizní kolegy. „To byla velká sranda, protože oni najednou nevěděli, co jsem zač: Vždyť šel za Jakešem a Jakeš mu to dovolil! Tak se mě tam všichni báli a já pak dělal všechny ty Davis Cupy a podobné akce, kam chodili jen prověření lidé,“ culil se Ota.