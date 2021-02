Když už nějakou kvótu osob regule opatření proti čínskému viru povolují, tak co by nešli na třetí mančaft anglické ligy. Prominenti se choulili do svršků na ochozu v Edenu, aby v Evropské lize fandili Slavii proti hvězdnému Leicesteru. Gólu se ale nedočkali.

Plukovník Roman Prymula (57) ještě ve čtvrtek ráno hrozil Čechům tvrdým lockdownem a zpřísňováním hygienických opatření. „Situace je nepochybně poměrně závažná. Když se podíváme na historický vývoj té epidemie u nás, tak tady byly i vyšší počty nakažených, nicméně ukazuje se, že britská mutace může mít i závažnější klinický průběh. Teď už jsou data z Velké Británie, která to potvrzují,“ uvedl pro ČT.

No o pár hodin později šel sám "příkladem", když si vyrazil do společnosti. Tentokrát nešel do zavřené hospody na Vyšehradě, kde ho v říjnu nachytali i s pravou rukou ministerského předsedy Babiše Faltýnkem fotoreportéři Blesku, ale na kvalitní kopanou. Uvelebený v křesle slávistického stadionu si náramně užíval celých devadesát minut bezgólové bitvy.

„Ano, byl jsem s dvě hodiny starým negativním testem a respirátorem na legálním fotbalovém zápase s povolenou návštěvou diváků. Podotýkám, že jsem letos neměl žádnou dovolenou, natož zahraniční. Zda se, že já smím být pouze doma,“ řekl po zápase Prymula webu denikn.cz.

Nebyl zdaleka jediným prominentem v ochozech. Důležitý mač přilákal na tribunu i hradního kancléře bez prověrky Vratislava Mynáře (53) s manželkou Alex, šéfa České televize Petra Dvořáka (56), ředitele odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví Jana Marounka i kovaného slávistu a europoslance Alexandra Vondru (59).

Vardyho a spol. si nemohli nechat ujít ani další VIP hosté. Pracovně se do Edenu vydal trenér nároďáku Jaroslav Šilhavý, čistě jako fanoušek fandil sešívaným zpěvák a herec Richard Krajčo se synem. A všichni se náramně bavili...