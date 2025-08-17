Perušič a Schweiner si v Kanadě došli pro bronz, vyrovnali nejlepší výsledek v sezoně
Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner porazili na turnaji Pro Tour Elite v Montrealu Švédy Davida Ahmana s Jonatanem Hellvigem po velké bitvě 14:21, 22:20, 20:18 a vybojovali bronz. Třetím místem zopakovali svůj dosud nejlepší výsledek na elitních akcí v sezoně z Ostravy.
Proti olympijským vítězům z Paříže odvrátili úřadující mistři světa, kteří v předloňském finále šampionátu v Mexiku zdolali právě Ahmana s Hellvigem, čtyři mečboly a sami využili svůj druhý. V bilanci vzájemných zápasů se Češi ujali vedení 4:3.
Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Montrealu:
Semifinále: A. Mol, Sörum (1-Nor.) - Perušič, Schweiner (5-ČR) 2:0 (14, 18).
O 3. místo: Perušič, Schweiner - Ahman, Hellvig (2-Švéd.) 2:1 (-14, 20, 18).