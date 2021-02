Trpišovský: Ukázalo se, jak se tým posunul. Zimovi psal vysvědčení

Jaký byl zápas proti třetímu týmu Premier League?

„Náročný. Ve druhém poločase jsme do toho vstoupili velice dobře, hráli jsme tak, jak jsme si představovali. Dotkli jsme se svého maxima. V prvním poločase jsme seznamovali s tempem utkání. Zápas probíhal tak, jak jsme si mysleli. Leicester nastoupil ve svém nejsilnějším složení. Byla to velká zkušenost pro kluky i pro nás trenéry.“

Co odveta? Nevidíte určitou paralelu ve výchozí pozici jako proti Midtjyllandu v předkole Ligy mistrů?

„Doufám, že takovou paralelu nevidím, protože jsme pak vypadli. Spíš bych to viděl jako proti Chelsea, zápas tady probíhal podobně, i když s Chelsea jsme dostali doma gól v 85. minutě, který nás v odvetě nutil hrát víc dopředu. Leicester se bude doma cítit líp. Bude záležet na tom, jak chytíme v odvetě začátek, nemůže to být jako teď nebo proti Chelsea, tam nám postup utekl v prvních třiceti minutách. Když se vrátím k paralele s Midtjyllandem, bylo to rozdílné. Midtjylland sem přijel hlavně nedostat gól, Leicester se ho snažil vstřelit. Kluci ukázali obrovský posun za sedm měsíců. Byli tu Vardy, Maddison, Barnes, další skvělí hráči, Leicester byl silnější než Midtjylland, ukázala se vyspělost týmu, to, jak se posunul. Dozadu to kluci odbránili skvěle až na jednu situaci, kdy nás Koli (Kolář) podržel.“

Jak podle vás obstál stoper David Zima, který dostal přednost před Simonem Delim?

„David první část maturity složil, druhá ho ještě čeká. Kdybych byl učitel, napsal bych mu, že za pololetí prošel. Zvládnul to skvěle, i proto dostal přednost. Tušili jsme, že bude hrát Vardy, víme, jaké má náběhy. David se v těchto situacích dobře rozhoduje, umí předvídat. Podal skvělý výkon, ale i díky ostatním, spousta kluků zvládla své minisouboje, Bořil vymazal Albrightona, Hromada do utkání skvěle naskočil a poradil si s Maddisonem, Bah měl s Barnesem trochu problémy, ale Barnes je pro mě elitní hráč, dlouho jsem neviděl takhle nebezpečného hráče. Alex si s ním poradil.“

Trenér Leicesteru Brendan Rodgers si trochu stěžoval na hřiště. Jaký trávník byl podle vás?

„Nedivím se mu, on je zvyklý na hřiště z Premier League. Hřiště v anglické lize jsou třída. Já měl na Chelsea skoro strach na něj stoupnout. Na české podmínky bylo hřiště skvělé, myslím, že je momentálně nejlepší v Česku. Jsme šťastní, že v Česku takové v únoru je. Kdyby trenér Leicesteru viděl sestřih kola české ligy, byl by rád, na čem se hrálo.“

Šance do odvety jsou otevřené. Budete kvůli tomu nějak uzpůsobovat sestavu v nejbližším ligovém zápase v Teplicích?

„Pořád si zvykám, že hrajeme se třetím týmem Premier League a před zápasem slyším, že šance jsou vyrovnané, po prvním utkání to slyším taky. Je to příjemné pro hráče. A zápas v Teplicích? Bude jiné hřiště, trenér Rodgers se možná bude divit, na čem jsme hráli, možná to bude jiný sport. Budeme mít nějaké absence, Sima má karty, teď se zranil Tomáš Holeš, uvidíme, jestli bude k dispozici v neděli. Je možné, že nějaké změny budou. Ale nesmí být těžké přepnout, Leicester teď končí, zaměříme se jen na Teplice. Pro nás je podstatné získat titul, v neděli k němu zase můžeme udělat důležitý krůček. Není čas se šetřit nebo se litovat. Jsme dost zkušení na to, abychom si s tím poradili.“